"Росіяни чіплялися до фігуристів через мову". Український журналіст розповів про конфлікт із Губернієвим

В ексклюзивному коментарі Фокусу Лі Марк Ріні розповів про провокації російських журналістів на Олімпіаді в Пекіні.

Український журналіст видання Lviv Today Лі Марк Ріні в ексклюзивному коментарі Фокусу розповів свою версію конфлікту з російським журналістом Дмитром Губернієвим.

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За словами Лі Марка, Губернієв спеціально спровокував скандальну ситуацію, під час якої скривдив українця, назвавши його непристойними словами, а сам Лі Марк Ріні навмисно був обраний для цієї провокації.

""Прикро, що саме цей журналіст шукає невиправданої слави завдяки тому, що спровокував ситуацію, зняв її на відео, завантажив до мережі, а потім хизувався цим.

Я перебуваю в Пекіні, як і на інших Олімпійських іграх, які я висвітлював – у тому числі в Сочі 2014, – щоб висвітлювати виступи українських спортсменів.

Замість того, щоб говорити про те, яким спустошеним має відчувати себе Іван Шмуратко сьогодні, пропустивши змагання, чи як чудово має почуватися Олександра Назарова, яка несла прапор своєї країни, я змушений відповідати на запитання про цього дурня.

Російські журналісти чіплялися до українських фігуристів через мову, а не питали їх про змагання чи тренування.

Я відчуваю, що в цьому епізоді я навмисно став ціллю для провокації, бо російський журналіст якось дізнався моє ім’я. Я припускаю, що один з його колег назвав моє ім’я, бо я звертався до нього сьогодні вранці, коли було декілька питань про використання мови.

Заради безпеки інших українських журналістів у Пекіні я не хочу далі коментувати цю ситуацію і прошу всі ЗМІ зосередитися на важливих виступах спортсменів своєї країни.", — заявив Лі Марк Ріні в ексклюзивному коментарі Фокусу.

Нагадаємо, раніше Дмитро Губернієв образив українського журналіста, після чого спробував виправдатися, заявивши, що нібито випадково зачепив стіл, за яким сиділи представники української делегації.