"Чортів лузер". Російський журналіст Губернієв образив українця на Олімпіаді

Російський коментатор проявив неповагу до колег в олімпійському пресцентрі.

На Олімпійських іграх у Пекіні стався скандал між одним з українських журналістів і російським коментатором Дмитром Губернієвим. Відео суперечки з'явилося в телеграм-каналі видання Meta-Ratings.com.ua.

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На відео видно, що Губернієв звертається до колеги англійською мовою і називає його невдахою (loser) і покидьком (bastard).

Пізніше росіянин спробував виправдатися, заявивши, що людина у куртці з українською символікою намагалася спровокувати її на силові дії.

"Якась людина, зовсім не схожа на українця, з гарною англійською мовою почала нецензурно висловлюватися, кричати в мій бік. Звичайно, я сказав щось матюка: "У тебе таке ім'я дивне, мене ось Діма звуть, а прізвище твоє виходить якесь взагалі мудацьке". Ось і все", — наводить слова Губернієва "Спорт-експрес".

За інформацією Фокусу, журналістом, з яким почав суперечку Дмитро Губернієв, був Лі Марк Ріні, журналіст англомовного видання Lviv Today. Саме тому чоловік розмовляв англійською.

Нагадаємо, раніше Міністерство молоді та спорту України рекомендувало українським спортсменам утриматися від спілкування з російськими журналістами російською мовою, а також уникати контактів із російськими спортсменами.

Український фігурист Іван Шмуратко уже дотримався рекомендацій і відмовився давати інтерв'ю російським журналістам російською мовою, обравши як мову спілкування англійську. При цьому сьогодні 20-річний фігурист отримав позитивний тест на коронавірус, що унеможливило його участь у командних змаганнях із фігурного катання.