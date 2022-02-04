"Чертов лузер". Российский журналист Губерниев оскорбил украинца на Олимпиаде

Российский комментатор проявил неуважение к коллегам в олимпийском пресс-центре.

На Олимпийских играх в Пекине произошел скандал между одним из украинских журналистов и российским комментатором Дмитрием Губерниевым. Видео перепалки появилось в телеграм-канале издания Meta-Ratings.com.ua.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

На видео видно, что Губерниев обращается к коллеге на английском языке и называет его неудачником (loser) и ублюдком (bastard).

Позже россиянин попытался оправдаться, заявив, что человек в куртке с украинской символикой пытался спровоцировать его на силовые действия.

"Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца, с хорошим английским языком начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону. Естественно, я сказал что-то матерное: "У тебя такое имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще мудацкая". Вот и все", — приводит слова Губерниева "Спорт-экспресс".

По информации Фокуса, журналистом, с которым вступил в перепалку Дмитрий Губерниев, был Ли Марк Рини, журналист англоязычного издания Lviv Today. Именно поэтому мужчина разговаривал на английском языке.

Напомним, ранее Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало украинским спортсменам воздержаться от общения с российскими журналистами на русском языке, а также избегать контактов с российскими спортсменами.

Украинский фигурист Иван Шмуратко уже последовал рекомендациям и отказался давать интервью российским журналистам на русском языке, выбрав в качестве языка общения английский. При этом, сегодня 20-летний фигурист получил положительный тест на коронавирус, что исключило его из командных соревнований по фигурному катанию.