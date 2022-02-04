Вторая потеря. Украинский фигурист Шмуратко пропустит командные соревнования на Олимпиаде-2022

20-летний фигурист получил положительный тест на коронавирус, но рассчитывает восстановиться и выступить в индивидуальной программе.

Олимпийская сборная Украины в Пекине понесла еще одну кадровую потерю накануне старта соревнований, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

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В командном турнире по фигурному катанию, который стартует в первый день Олимпиады, нашей сборной не сможет помочь Иван Шмуратко. У 20-летнего спортсмена выявлен коронавирус, в следствие чего он будет вынужден провести определенное время на самоизоляции. Сам Шмуратко отметил, что расстроен из-за полученного теста, но намерен восстановиться к старту соревнований в индивидуальной программе.

"Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и прочувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать", — сказал Иван Шмуратко.

В отсутствии Шмуратко, в командных соревнованиях Украина будет представлена парой София Голиченко / Артем Даренский в категории "спортивные пары", а также тандемом Александра Назарова / Максим Никитин в танцах на льду. А Анастасия Шаботова выступит в женском одиночном катании.

Иван Шмуратко — не единственный украинский атлет, который столкнулся с коронавирусом в Олимпийской деревне. Ранее с такой же проблемой столкнулась и титулованная биатлонистка Елена Билосюк. Руководители олимпийской делегации Украины в Пекине воспользовались законным правом и вызвали в столицу Китая заявленную в резервный список Анастасию Меркушину, которая призвана заменить Билосюк, если та не успеет восстановиться к старту соревнований в биатлоне.

Ранее Иван Шмуратко отказался общаться с российскими журналистами на русском языке, таким образом, выполнив рекомендации Министерства молодежи и спорта относительно поведения украинских спортсменов с представителями Российской Федерации во время Олимпийских игр.

Напомним, что зимние Олимпийские Игры 2022 стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Украину на этих соревнованиях будут представлять 45 спортсменов.