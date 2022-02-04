Друга втрата. Український фігурист Шмуратко пропустить командні змагання на Олімпіаді-2022

20-річний фігурист отримав позитивний тест на коронавірус, але розраховує відновитися та виступити в індивідуальній програмі.

Олімпійська збірна України в Пекіні зазнала ще однієї кадрової втрати напередодні старту змагань, повідомляє пресслужба Національного Олімпійського комітету.

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У командному турнірі з фігурного катання, який стартує першого дня Олімпіади, нашій збірній не зможе допомогти Іван Шмуратко. У 20-річного спортсмена виявлено коронавірус, унаслідок чого він буде змушений провести певний час на самоізоляції. Сам Шмуратко зазначив, що засмучений через отримане тестування, але має намір відновитися до старту змагань в індивідуальній програмі.

"Зараз відчуваю спустошення, на жаль, коронавірус втрутився в мої Олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді та відчути цю незвичайну атмосферу змагань. Я бажаю здоров'я та успіху своїм друзям і партнерам по команді, триматиму за них усе, що можна тримати", — сказав Іван Шмуратко.

За відсутності Шмуратка, у командних змаганнях Україна буде представлена парою Софія Голіченко/Артем Даренський у категорії "спортивні пари", а також тандемом Олександра Назарова/Максим Нікітін у танцях на льоду. А Анастасія Шаботова виступить у жіночому одиночному катанні.

Іван Шмуратко — не єдиний український атлет, котрий зіткнувся з коронавірусом в Олімпійському селі. Раніше з такою самою проблемою зіткнулася і титулована біатлоністка Олена Білосюк. Керівники олімпійської делегації України в Пекіні скористалися законним правом і викликали в столицю Китаю заявлену до резервного списку Анастасію Меркушину, яка покликана замінити Білосюк, якщо та не встигне відновитись до старту змагань у біатлоні.

Раніше Іван Шмуратко відмовився спілкуватися з російськими журналістами російською мовою, таким чином виконавши рекомендації Міністерства молоді та спорту щодо поведінки українських спортсменів із представниками Російської Федерації під час Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що зимові Олімпійські Ігри 2022 року стартують 4 лютого і триватимуть до 20 лютого. Україну на цих змаганнях представлятимуть 45 спортсменів.