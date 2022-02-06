Остались без медалей. Украина проиграла Испании в матче за "бронзу" Евро-2022

В матче за третье место подопечные Александра Косенко разгромно проиграли испанской команде.

В Амстердаме завершился матч за третье место чемпионата Европы по футзалу между командами Украины и Испании.

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Сборная Украины, после поражения от команды России, могла побороться за бронзовые медали турнира. Для этого команде Александра Косенко нужно было побеждать команду Испании.

Испанцы владели инициативой с первых минут и смогли воплотить свое преимущество в забитый мяч уже на 11-й минуте: его автором стал Мелладо, которому удался мощный удар в верхний угол ворот. Украинские футзалисты не сдались и начали активнее атаковать ворота соперника. Это привело к результату — Игорь Чернявский сравнял счет на 16-й минуте. Но еще до конца первого тайма испанцы снова вышли вперед: автором второго мяча команды стал Солано.

Во второй половине игры украинцы продолжили искать шанс у ворот соперника, но все перевернулось с головы на ноги в течение двух минут. Вначале Бойис увеличил отрыв испанцев до двух мячей, а затем Адольфо установил окончательный счет матча — 4:1.

Таким образом, сборная Испании стала обладателем бронзовых медалей Евро-2022 по футзалу. Победитель турнира определится в финальном матче, в котором встретятся сборные Португалии и России.

Футзал. Евро-2022. Матч за 3-е место

Испания — Украина — 4:1

Голы: 1:0, Мелладо, 11; 1:1, Чернявский, 16; 2:1, Солано, 18; 3:1, Бойис, 31; 4:1, Адольфо, 32.

Видео голов матча Украина — Испания.

Напомним, что в полуфинале сборная Украины в драматичном матче уступила команде России со счетом 2:3. Украинская сборная могла спастись за минуту до конца игрового времени, но Петр Шотурма не реализовал пенальти, не сумев обыграть голкипера российской команды.