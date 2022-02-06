Залишилися без медалей. Україна програла Іспанії у матчі за "бронзу" Євро-2022

У матчі за третє місце підопічні Олександра Косенка розгромно програли іспанській команді.

В Амстердамі завершився матч за третє місце чемпіонату Європи з футзалу між командами України та Іспанії.

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Збірна України після поразки від команди Росії могла поборотися за бронзові медалі турніру. Для цього команді Олександра Косенка потрібно було перемагати команду Іспанії.

Іспанці володіли ініціативою з перших хвилин і змогли втілити свою перевагу в забитий м'яч вже на 11-й хвилині: його автором став Мелладо, якому вдався потужний удар у верхній кут воріт. Українські футзалісти не здалися і почали активніше атакувати ворота суперника. Це спричинило результат — Ігор Чернявський зрівняв рахунок на 16-й хвилині. Але ще до кінця першого тайму іспанці знову вийшли уперед: автором другого м'яча команди став Солано.

У другій половині гри українці продовжили шукати шансу біля воріт суперника, але все перевернулося з голови на ноги протягом двох хвилин. Спочатку Бойїс збільшив відрив іспанців до двох м'ячів, а згодом Адольфо встановив остаточний рахунок матчу — 4:1.

Таким чином, збірна Іспанії стала володарем бронзових медалей Євро-2022 з футзалу. Переможець турніру визначиться у фінальному матчі, у якому зустрінуться збірні Португалії та Росії.

Футзал. Євро-2022. Матч за 3 місце

Іспанія — Україна — 4:1

Голи : 1:0, Мелладо, 11; 1:1, Чернявський, 16; 2:1, Солано, 18; 3:1, Бойіс, 31; 4:1, Адольфо, 32.

Нагадаємо, що у півфіналі збірна України у драматичному матчі поступилася команді Росії з рахунком 2:3. Українська збірна могла врятуватись за хвилину до кінця ігрового часу, але Петро Шотурма не реалізував пенальті, не зумівши обіграти голкіпера російської команди.