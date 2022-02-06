Залишилися без медалей. Україна програла Іспанії у матчі за "бронзу" Євро-2022
У матчі за третє місце підопічні Олександра Косенка розгромно програли іспанській команді.
В Амстердамі завершився матч за третє місце чемпіонату Європи з футзалу між командами України та Іспанії.
Збірна України після поразки від команди Росії могла поборотися за бронзові медалі турніру. Для цього команді Олександра Косенка потрібно було перемагати команду Іспанії.
Іспанці володіли ініціативою з перших хвилин і змогли втілити свою перевагу в забитий м'яч вже на 11-й хвилині: його автором став Мелладо, якому вдався потужний удар у верхній кут воріт. Українські футзалісти не здалися і почали активніше атакувати ворота суперника. Це спричинило результат — Ігор Чернявський зрівняв рахунок на 16-й хвилині. Але ще до кінця першого тайму іспанці знову вийшли уперед: автором другого м'яча команди став Солано.
У другій половині гри українці продовжили шукати шансу біля воріт суперника, але все перевернулося з голови на ноги протягом двох хвилин. Спочатку Бойїс збільшив відрив іспанців до двох м'ячів, а згодом Адольфо встановив остаточний рахунок матчу — 4:1.
Таким чином, збірна Іспанії стала володарем бронзових медалей Євро-2022 з футзалу. Переможець турніру визначиться у фінальному матчі, у якому зустрінуться збірні Португалії та Росії.
Футзал. Євро-2022. Матч за 3 місце
Іспанія — Україна — 4:1
Голи : 1:0, Мелладо, 11; 1:1, Чернявський, 16; 2:1, Солано, 18; 3:1, Бойіс, 31; 4:1, Адольфо, 32.
Нагадаємо, що у півфіналі збірна України у драматичному матчі поступилася команді Росії з рахунком 2:3. Українська збірна могла врятуватись за хвилину до кінця ігрового часу, але Петро Шотурма не реалізував пенальті, не зумівши обіграти голкіпера російської команди.