Редкую наклейку с изображением Роналду в футболке "Спортинга" продали за $80 тыс.

Поклонники таланта футболиста сохранили только 22 таких наклейки Panini в хорошем состоянии.

Редкую карточку с изображением португальской суперзвезды Криштиану Роналду в футболке лиссабонского "Спортинге", где он начинал свою профессиональную карьеру, продали на аукционе за 59 тыс. фунтов стерлингов (80 тыс. долларов). Об этом сообщает Goal.

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[ + – ] Наклейка с изображением Криштиану Роналду. [ + – ] Наклейка с изображением Криштиану Роналду.

Такие карточки/наклейки выпускает известная итальянская компания Panini.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" прошел долгий путь от юношеской команды "Спортинга" до футбольного зала славы — португальцу определенно найдется место среди величайших представителей в истории этой игры.

[ + – ] Роналду в матче за "Спортинг"

Именно выступая в полосатой бело-зеленой футболке "Спортинга" в 2003 году, 18-летний Роналду, игравший тогда на позиции крайнего полузащитника, убедил скаутов "Манчестер Юнайтед" привлечь его в свои ряды. Считается, что сами игроки "МЮ" попросили менеджера Алекса Фергюсона купить хавбека у "Спортинга". Тогда, в товарищеском матче в летнее межсезонье, подающий надежды тинейджер не оставил камня на камне от защитных построений "Красных дьяволов".

Редкая наклейка, датируемая 2002–2003 годами, привлекла интерес коллекционеров. Считается, что было выпущено всего 200 экземпляров таких стикеров. Роналду не задержался надолго в клубе из столицы своей родины, поэтому клубной продукции "Спортинга" с его изображением осталось сравнительно немного. Сейчас атрибутика тех времен либо затерялись, либо пришли в негодность. Поклонники таланта футболиста сохранили только 22 таких наклейки Panini в первозданном состоянии.

Ранее Фокус сообщал, что в Instagram Криштиану Роналду больше подписчиков, чем населения Соединенных Штатах. Сейчас на португальца подписано свыше 400 млн пользователей. Это стало исторической вехой для самой соцсети Instagram: прежде никому из инфлюенсеров или селебрити отметка в 400 млн не покорялась.