Больше, чем население США. Криштиану Роналду преодолел отметку в 400 млн подписчиков в Instagram
Португальский футболист стал первым человеком, кому удалось покорить эту отметку.
Португальский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду улучшил свое достижение по количеству подписчиков в социальной сети Instagram.
37-летний футболист обладает аудиторией в 400 миллионов человек. Он стал первым человеком, кому покорилось такое достижение.
Для сравнения, население Соединенных Штатов Америки, согласно официальным данным, составляет 333 миллиона человек. Соответственно, на Криштиану Роналду подписано на 67 миллионов человек больше.
Как отмечает британское издание Daily Mail, в сентябре 2021 года Криштиану Роналду имел 237 миллионов подписчиков, но с того момента их число увеличивалось огромными темпами. Ближайший преследователь Роналду — американская модель Кайли Дженнер. На нее подписано 308 миллионов человек. Третье место по количеству подписчиков в Instagram занимает вечный конкурент Криштиану Роналду — Лионель Месси. На аргентинца подписались 306 миллионов.
Отметим, что Криштиану Роналду за всю историю своего аккаунта в "инстаграме" опубликовал 3242 поста.
Ранее Фокус рассказывал, что Криштиану Роналду показал свой автопарк на 25 миллионов долларов. В коллекции португальского футболиста есть редкий автомобиль Bugatti Centodieci за $11,5 млн. Таких моделей в мире существует только 10 экземпляров. Также игрок владеет Bugatti Chiron за $2.71 млн.
В конце января в английских СМИ появилась информация, что "Манчестер Юнайтед" может пересмотреть зарплату Криштиану Роналду, в случае, если команда финиширует вне топ-4 английской Премьер-лиги. Для того, чтобы попасть в розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА в следующем сезоне, манчестерскому клубу необходимо финишировать не ниже четвертого места в таблице. На данный момент, команда занимает именно эту позицию, но имеет минимальный перевес над ближайшими преследователями: "Вест Хэмом", "Арсеналом" и "Тоттенхэмом".