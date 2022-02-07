Больше, чем население США. Криштиану Роналду преодолел отметку в 400 млн подписчиков в Instagram

Португальский футболист стал первым человеком, кому удалось покорить эту отметку.

Португальский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду улучшил свое достижение по количеству подписчиков в социальной сети Instagram.

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37-летний футболист обладает аудиторией в 400 миллионов человек. Он стал первым человеком, кому покорилось такое достижение.

[ + – ] Криштиану Роналду покорилось историческое достижение Фото: instagram.com/cristiano

Для сравнения, население Соединенных Штатов Америки, согласно официальным данным, составляет 333 миллиона человек. Соответственно, на Криштиану Роналду подписано на 67 миллионов человек больше.

Как отмечает британское издание Daily Mail, в сентябре 2021 года Криштиану Роналду имел 237 миллионов подписчиков, но с того момента их число увеличивалось огромными темпами. Ближайший преследователь Роналду — американская модель Кайли Дженнер. На нее подписано 308 миллионов человек. Третье место по количеству подписчиков в Instagram занимает вечный конкурент Криштиану Роналду — Лионель Месси. На аргентинца подписались 306 миллионов.

Отметим, что Криштиану Роналду за всю историю своего аккаунта в "инстаграме" опубликовал 3242 поста.

Ранее Фокус рассказывал, что Криштиану Роналду показал свой автопарк на 25 миллионов долларов. В коллекции португальского футболиста есть редкий автомобиль Bugatti Centodieci за $11,5 млн. Таких моделей в мире существует только 10 экземпляров. Также игрок владеет Bugatti Chiron за $2.71 млн.

В конце января в английских СМИ появилась информация, что "Манчестер Юнайтед" может пересмотреть зарплату Криштиану Роналду, в случае, если команда финиширует вне топ-4 английской Премьер-лиги. Для того, чтобы попасть в розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА в следующем сезоне, манчестерскому клубу необходимо финишировать не ниже четвертого места в таблице. На данный момент, команда занимает именно эту позицию, но имеет минимальный перевес над ближайшими преследователями: "Вест Хэмом", "Арсеналом" и "Тоттенхэмом".