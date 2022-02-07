Більше, ніж населення США. Кріштіану Роналду подолав позначку в 400 млн підписників в Instagram

Португальський футболіст став першою людиною, якій вдалося підкорити цю позначку.

Португальський нападник англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду покращив своє досягнення за кількістю підписників у соціальній мережі Instagram.

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37-річний футболіст має аудиторію в 400 мільйонів людей. Він став першою людиною, кому вдалося таке досягти.

[ + – ] Кріштіану Роналду підкорилося історичне досягнення Фото: instagram.com/cristiano

Для порівняння, населення Сполучених Штатів Америки, згідно з офіційними даними, становить 333 мільйони людей. Відповідно, на Кріштіану Роналду підписано на 67 мільйонів людей більше.

Як зазначає британське видання Daily Mail, у вересні 2021 року Кріштіану Роналду мав 237 мільйонів підписників, але з того моменту їхня кількість збільшувалася величезними темпами. Найближчий переслідувач Роналду – американська модель Кайлі Дженнер. На неї підписано 308 мільйонів людей. Третє місце за кількістю підписників в Instagram займає вічний конкурент Кріштіану Роналду — Ліонель Мессі. На аргентинця підписалось 306 мільйонів.

Зазначимо, що Кріштіану Роналду за всю історію свого облікового запису в "інстаграмі" опублікував 3242 пости.

Раніше Фокус розповідав, що Кріштіану Роналду показав свій автопарк на 25 мільйонів доларів. У колекції португальського футболіста є рідкісний автомобіль Bugatti Centodieci за $11,5 млн. Таких моделей у світі існує лише 10 екземплярів. Також гравець має Bugatti Chiron за $2.71 млн.

Наприкінці січня в англійських ЗМІ з'явилася інформація, що "Манчестер Юнайтед" може переглянути зарплату Кріштіану Роналду у випадку, якщо команда фінішує поза топ-4 англійської Прем'єр-ліги. Для того, щоб потрапити в розіграш Ліги чемпіонів УЄФА наступного сезону, манчестерському клубу необхідно фінішувати не нижче за четверте місце в таблиці. Зараз команда займає саме цю позицію, але має мінімальну перевагу над найближчими переслідувачами: "Вест Хемом", "Арсеналом" та "Тоттенхемом".