Рідкісну наклейку із зображенням Роналду у футболці "Спортінга" продали за $80 тис.

Шанувальники таланту футболіста зберегли лише 22 такі наклейки Panini в хорошому стані.

Рідкісну картку із зображенням португальської суперзірки Кріштіану Роналду у футболці лісабонського "Спортінга", де він розпочинав свою професійну кар'єру, продали на аукціоні за 59 тис. фунтів стерлінгів (80 тис. доларів). Про це повідомляє Goal.

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[ + – ] Наклейка із зображенням Кріштіану Роналду. [ + – ] Наклейка із зображенням Кріштіану Роналду.

Такі картки/наклейки виготовляє відома італійська компанія Panini.

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" пройшов довгий шлях від юнацької команди "Спортінга" до футбольної зали слави — португальцеві знайдеться місце серед найбільших представників в історії цієї гри.

[ + – ] Роналду в матчі за "Спортінг"

Саме виступаючи в смугастій біло-зеленій футболці "Спортінга" у 2003 році, 18-річний Роналду, який грав тоді на позиції крайнього пів захисника, переконав скаутів "Манчестер Юнайтед" залучити його до своїх лав. Вважається, що самі гравці "МЮ" попросили менеджера Алекса Фергюсона купити хавбека в "Спортінга". Тоді в товариському матчі в літнє міжсезоння тінейджер, що подавав надії, не залишив каменю на камені від захисних побудов "Червоних дияволів".

Рідкісна наклейка, датована 2002-2003 роками, привернула інтерес колекціонерів. Вважається, що було випущено лише 200 екземплярів таких стикерів. Роналду не затримався надовго в клубі зі столиці своєї батьківщини, тому клубної продукції "Спортінга" із його зображенням залишилося небагато. Зараз атрибутика тих часів або загубилася, або стала непридатна. Шанувальники таланту футболіста зберегли лише 22 таких наклейки Panini в первозданному стані.

Раніше Фокус повідомляв, що в Instagram Кріштіану Роналду більше підписників, ніж населення Сполучених Штатів. Наразі на португальця підписано понад 400 млн користувачів. Це стало історичною віхою для самої соцмережі Instagram: насамперед нікому з інфлюєнсерів або селебріті позначка 400 млн не підкорялася.