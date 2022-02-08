"Я них*ра не поняла": фигуристка из РФ "красноречиво" ответила о своем падении на лед (видео)

Анастасия Мишина вместе с партнером упали на лед во время выступления, но все равно стали чемпионами.

Российская фигуристка Анастасия Мишина оконфузилась после своего выступления на Олимпиаде в Пекине. На вопрос, заданный по-английски журналисткой BBC, о ее падении на лед россиянка со смехом ответила: "Я них*ра не поняла".

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После "крепких" слов Мишиной ее партнеры по команде, стоявшие рядом, поняли, что она не уловила суть вопроса и перевели его на русский. После этого фигуристка ответила, что падение произошло на последних секундах программы, поэтому, мол, ничего страшного не произошло.

7 февраля фигуристы команды российского олимпийского комитета (сборной РФ до сих пор запрещено выступать под своим именем и флагом) Анастасия Мишина и Александр Галлямов упали на лед во время парного выступления в командном турнире Олимпиады. Позже они объяснили падение тем, что "заснули", так как плохо спали из-за разницы во времени и постоянных ранних тренировок.

[ + – ] Мишина и Галлямов во время выступления. Фото: Getty images

В итоге это не помешало им стать чемпионами в командном турнире произвольной программы.

Это уже не первый конфуз спортсменов из РФ на Олимпиаде-2022. Как ранее писал Фокус, одержавший победу в соревнованиях по скиатлону, россиянин Александр Большунов решил запрыгнуть на пьедестал во время церемонии награждения. Конструкция не выдержала прыжка лыжника — от нее отвалилась титульная табличка с надписью "Bejing 2022".