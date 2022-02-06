Сломал пьедестал. Российский спортсмен бурно отпраздновал золотую медаль в Пекине (видео)

Конструкция не выдержала прыжка Александра Большунова, одержавшего победу в лыжных гонках.

На Олимпийских играх в Пекине произошел конфуз с участием российского лыжника Александра Большунова.

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Как сообщает Sports.ru, спортсмен, одержавший победу в соревнованиях по скиатлону (лыжные гонки, 15+15 км), решил запрыгнуть на пьедестал во время церемонии награждения. Конструкция не выдержала прыжка Большунова — от нее отвалилась титульная табличка с надписью "Bejing 2022".

[ + – ] Александр Большунов сломал пьедестал на Олимпиаде в Пекине

Россиянин решил исправить поломку, но потерпел поражение, в результате чего принимал награду на сломанном пьедестале.

Олимпийские игры в Пекине продолжаются с 4 по 20 февраля 2022 года. По итогам двух соревновательных дней в медальном зачете лидирует сборная Норвегии — спортсмены из этой страны выиграли две золотые и одну бронзовую медаль. На втором месте в зачете — команда Швеции, в активе которой две золотых медали. Замыкает тройку лидеров команда ROC — россияне выиграли одну золотую, две серебряных и одну бронзовую медали.

Украинские спортсмены пока не выигрывали медалей в Пекине. Отметим, что нашу страну на Олимпиаде-2022 представляют 45 спортсменов в 12 игровых дисциплинах.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о скандале, который возник между российским комментатором Дмитрием Губерниевым и украинским журналистом Ли Марком Рини. Дмитрий Губерниев оскорбил украинца, обозвав его неприличными выражениями. В свою очередь, украинец повел себя корректно, не ответив на провокацию Губерниева.

Фокус связался с Ли Марком Рини, который изложил свою версию произошедшего. По его словам, Губерниев нарочно спровоцировал эту ситуацию и снял ее на видео, поскольку незадолго до этого российские журналисты задавали украинским фигуристам вопросы относительно языка, на котором они дают интервью.