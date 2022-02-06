Зламав п'єдестал. Російський спортсмен бурхливо відсвяткував золоту медаль у Пекіні (відео)

Конструкція не витримала стрибка Олександра Большунова, який здобув перемогу у лижних перегонах.

На Олімпійських іграх у Пекіні стався конфуз за участю російського лижника Олександра Большунова.

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Як повідомляє Sports.ru, спортсмен, який здобув перемогу у змаганнях зі скіатлону (лижні перегони, 15+15 км), вирішив застрибнути на п'єдестал під час церемонії нагородження. Конструкція не витримала стрибка Большунова — від неї відвалилася титульна табличка з написом "Bejing 2022".

[ + – ] Олександр Велунов зламав п'єдестал на Олімпіаді у Пекіні

Росіянин вирішив виправити поломку, але зазнав поразки, внаслідок чого приймав нагороду на зламаному п'єдесталі.

Олімпійські ігри у Пекіні продовжуються з 4 по 20 лютого 2022 року. За підсумками двох днів змагань у медальному заліку лідирує збірна Норвегії — спортсмени з цієї країни виграли дві золоті та одну бронзову медаль. На другому місці у заліку — команда Швеції, в активі якої дві золоті медалі. Замикає трійку лідерів команда ROC — росіяни виграли одну золоту, дві срібні та одну бронзову медалі.

Українські спортсмени поки що не вигравали медалей у Пекіні. Зазначимо, що нашу країну на Олімпіаді-2022 представляють 45 спортсменів у 12 ігрових дисциплінах.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про скандал, який виник між російським коментатором Дмитром Губернієвим та українським журналістом Лі Марком Ріні. Дмитро Губернієв образив українця, обізвавши його непристойними висловлюваннями. У свою чергу, українець повівся коректно, не відповівши на провокацію Губернієва.

Фокус зв'язався з Лі Марком Ріні, який виклав свою версію. За його словами, Губернієв навмисне спровокував цю ситуацію і зняв її на відео, оскільки незадовго до цього російські журналісти ставили українським фігуристам питання щодо мови, якою вони дають інтерв'ю.