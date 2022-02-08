"Я них*ра не зрозуміла": фігуристка з РФ "красномовно" відповіла про своє падіння на лід (відео)

Анастасія Мішина разом із партнером упали на лід під час виступу, але все одно стали чемпіонами.

Російська фігуристка Анастасія Мішина осоромилася після свого виступу на Олімпіаді в Пекіні. На запитання, поставлене англійською журналісткою ВВС, про її падіння на лід росіянка зі сміхом відповіла: "Я ніх*ра не зрозуміла".

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Після "міцних" слів Мішиної її партнери по команді, що стояли поруч, зрозуміли, що вона не вловила суть запитання та переклали його російською. Після цього фігуристка відповіла, що падіння сталося на останніх секундах програми, тому нічого страшного не сталося.

7 лютого фігуристи команди російського олімпійського комітету (збірної РФ досі заборонено виступати під своїм ім'ям і прапором) Анастасія Мішина й Олександр Галлямов впали на лід під час парного виступу в командному турнірі Олімпіади. Пізніше вони пояснили падіння тим, що заснули, оскільки погано спали через різницю в часі та постійні ранні тренування.

[ + – ] Мішина та Галлямов під час виступу. Фото: Getty images

У результаті це не завадило стати чемпіонами в командному турнірі довільної програми.

Це вже не перший конфуз спортсменів із РФ на Олімпіаді-2022. Як раніше писав Фокус, росіянин Олександр Велунов, який здобув перемогу в змаганнях зі скіатлону, вирішив застрибнути на п'єдестал під час церемонії нагородження. Конструкція не витримала стрибка лижника – від неї відвалилася титульна табличка з написом "Bejing 2022".