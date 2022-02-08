Убытки более €1 млн евро: "Манчестер Юнайтед" потерял больше всех на футбольных трансферах за 10 лет

С 2012 года руководство "Юнайтед" потратило 1,5 млн евро на покупку новых игроков, при этом продал клуб на €467 млн.

Среди клубов из первой пятерки европейских чемпионатов "Манчестер Юнайтед" за последние десять лет понес наибольшие финансовые потери на футбольных трансферах. Общая сумма расходов превысила 1 млн евро. Такие данные содержатся в новом исследовании финансовых ведомостей, которое провела компания Football Observatory.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

[ + – ] Главные расточители среди футбольных клубов Европы.

В период с 2012 по 2022 гг. руководство "Юнайтед" потратило 1,5 млн евро на покупку новых игроков, при этом продал клуб на €467 млн. Следом за "МЮ" идут их земляки из "Манчестер Сити", французский "ПСЖ", четвертой идет "Барселона", а замыкает первую пятерку европейских расточителей английский "Арсенал", потерявший на трансферах 583 млн евро.

Топ-клубы по убыткам на трансферном рынке

"Манчестер Юнайтед" — 1.1 млрд евро

"Манчестер Сити" — 984 млн евро

"ПСЖ" — 941 млн евро

"Барселона" — 984 млн евро

Поль Погба остается самым дорогостоящим трансфером "Юнайтед", за его возвращение из "Ювентуса" манкунианцы раскошелились на 105 млн евро. Ромелу Лукаку пополнил состав клуба за 89 млн.

Самыми крупными трансферами Уле Гуннара Сульшера были защитник Харри Магуайр — 95 млн евро и крайний нападающий Джейсон Санчо — 86 млн.

Минувшим летом усилиями норвежского менеджера состав "красных дьяволов" пополнился французским защитником Рафаэлем Вараном и Криштиану Роналду.

Ранее Фокус сообщал, что президент "Динамо" Киев Игорь Суркис заявил, что "денег от Лиги чемпионов не хватает". В своем недавнем интервью владелец клуба рассказал о текущем финансовом положении дел, в частности, отметил наибольшие статьи расходов и доходов "Динамо".