Збитки понад €1 млн: "Манчестер Юнайтед" втратив найбільше на футбольних трансферах за 10 років

З 2012 року керівництво "Юнайтед" витратило 1,5 млн євро на купівлю нових гравців, при цьому продав клуб за €467 млн.

Серед клубів із першої п'ятірки європейських чемпіонатів "Манчестер Юнайтед" за останні десять років зазнав найбільших фінансових втрат на футбольних трансферах. Загальна сума видатків перевищила 1 млн євро. Такі дані містяться в новому дослідженні фінансових відомостей, яке провела компанія Football Observatory.

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[ + – ] Головні марнотратники серед футбольних клубів Європи.

У період з 2012 по 2022 рр. керівництво "Юнайтед" витратило 1,5 млн євро на покупку нових гравців, при цьому продав клуб за €467 млн. Слідом за "МЮ" йдуть їхні земляки з "Манчестер Сіті", французький "ПСЖ", четвертою йде "Барселона", а замикає першу п'ятірку європейських марнотратників англійський "Арсенал", який втратив на трансферах 583 млн євро.

Топклуби зі збитків на трансферному ринку

"Манчестер Юнайтед" — 1,1 млрд євро

"Манчестер Сіті" — 984 млн євро

"ПСЖ" — 941 млн євро

"Барселона" — 984 млн євро

Поль Погба залишається найдорожчим трансфером "Юнайтед", за повернення з "Ювентуса" манкуніанці розщедрилися на 105 млн євро. Ромелу Лукаку поповнив склад клубу за 89 млн.

Найбільшими трансферами Уле Гуннара Сульшера були захисник Гаррі Магвайр — 95 млн євро і крайній нападник Джейдон Санчо — 86 млн євро.

Минулого літа зусиллями норвезького менеджера склад "червоних дияволів" поповнився французьким захисником Рафаелем Вараном та Кріштіану Роналду.

Раніше Фокус повідомляв, що президент "Динамо" Київ Ігор Суркіс заявив, що "грошей від Ліги чемпіонів не вистачає". У своєму недавньому інтерв'ю власник клубу розповів про поточний фінансовий стан справ, зокрема, зазначив найбільші статті видатків та доходів "Динамо".