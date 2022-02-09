Видео тренировки Златана Ибрагимовича бьет рекорды просмотров

Ролик, снятый во время тренировки и подписанный как "Терпение", вызвал живой отклик подписчиков. За первые сутки его посмотрело свыше 18 млн пользователей.

Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы и пропускает игры за свой "Милан". Вместе с тем, швед активно работает в тренажерном зале. Недавнее видео, которое футболист выложил в соцсетях, доказывает, что он в отменной физической форме.

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Преданность Ибрагимовича своему ремеслу и в 40 лет позволяет выступать на высоком уровне, в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Сейчас экс-игрок сборной Швеции восстанавливается после травмы ахилла, из-за которой пропустил принципиальный матч "Милана" с "Ювентусом", своим бывшим клубом.

В недавнем посте в соцсетях Ибрагимович показал, как проходит восстановление. Ролик, снятый во время тренировки и подписанный как "Терпение", стал вирусным и вызвал живой отклик многочисленных подписчиков. Только за первые сутки после публикации его посмотрело свыше 18 млн пользователей.

К моменту написания этой новости, видео Ибрагимовича в Instagram набрало 13,4 млн просмотров и 7 млн — в Twitter.

В текущем сезоне нападающий намерен завоевать скудетто с "Миланом", который идет в лидирующей группе Серии А. Пока на его счету только восемь голов, но стоит учитывать, что из-за травм он выходил на поле только в 19 матчах.

Осенью футболисту исполняется 41 год. За время своей карьеры он сменил 9 клубов. Поиграл даже за "Лос-Анджелес Гэлакси" в американской лиге МЛС, которая обычно для европейских звезд становится предпенсионным местом работы. Но все же могучий швед решил вернуться в большой футбол.

Ранее Фокус сообщал, что фанаты "Вест Хэма" потребовали выгнать украинца Андрея Ярмоленко из клуба, из-за того, что он не захотел разделить радость партнеров по команде после забитого мяча. Фанаты решили, что футболисту плевать на команду и не выбирали выражения в комментариях.