Відео тренування Златана Ібрагімовича б'є рекорди переглядів

Ролик, знятий під час тренування та підписаний як "Терпіння", викликав живий відгук підписників. За першу добу його переглянуло понад 18 млн користувачів.

Златан Ібрагімович продовжує відновлюватися після травми та пропускає ігри за свій "Мілан". Водночас швед активно працює в тренажерному залі. Нещодавнє відео, яке футболіст виклав у соцмережах, доводить, що він у чудовій фізичній формі.

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Відданість Ібрагімовича до свого ремесла і в 40 років дозволяє виступати на високому рівні в одному з провідних європейських чемпіонатів.

Наразі ексгравець збірної Швеції відновлюється після травми ахілла, через яку пропустив принциповий матч "Мілана" з "Ювентусом", своїм колишнім клубом.

У нещодавньому пості в соцмережах Ібрагімович показав, як відбувається відновлення. Ролик, знятий під час тренування та підписаний як "Терпіння", став вірусним і викликав живий відгук численних підписників. Тільки за першу добу після публікації його переглянуло понад 18 млн користувачів.

На момент написання цієї новини відео Ібрагімовича в Instagram набрало 13,4 млн переглядів і 7 млн — у Twitter.

У поточному сезоні нападник має намір завоювати скудетто з "Міланом", який іде в лідируючій групі Серії А. Поки що на його рахунку лише вісім голів, але варто враховувати, що через травми він виходив на поле лише в 19 матчах.

Восени футболісту виповнюється 41 рік. За час кар'єри він змінив 9 клубів. Пограв навіть за "Лос-Анджелес Гелаксі" в американській лізі МЛС, яка зазвичай для європейських зірок стає передпенсійним місцем роботи. Але все ж таки могутній швед вирішив повернутися у великий футбол.

Раніше Фокус повідомляв, що фанати "Вест Гема" зажадали вигнати українця Андрія Ярмоленка з клубу через те, що він не захотів розділити радість партнерів по команді після забитого м'яча. Фанати вирішили, що футболісту начхати на команду та не добирали слів у коментарях.