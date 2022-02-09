Боец UFC пригрозил футболисту, который пнул бенгальскую кошку за разбитую вазу

Экс-чемпион в полутяжелом весе UFC предложил помериться силами французскому защитнику, который оскандалился из-за жестокого обращения с животным.

Бойцу UFC не понравилось поведение защитника "Вест Хэма" Курта Зума, который пнул бенгальскую кошку из-за разбитой вазы. Об этом сообщает Goal.

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Боец смешанных единоборств из Польши Ян Блахович, который в период с 2020 по 2021 гг. владел чемпионским поясом в полутяжелом весе, написал Зума в Twitter: "Если ты такой крутой, ублюдок, попробуй пнуть меня. Что за кусок дерьма. Жестокое обращение с животными нельзя терпеть", – отметил польский спортсмен.

Центральный защитник "Вест Хэм Юнайтед", который в летнее межсезонье перешел из "Челси", принес извинения действия в отношении своего же домашнего питомца. На попавшем в сеть видео защитник сборной Франции берет кошку в руки, бросает и пинает, как мяч. Полосатый комок пролетает несколько метров.

Накануне, 8 февраля, 27-летний футболист сборной Франции попал в стартовый состав своего клуба на матч Английской Премьер-лиги против "Уотфорда". Хотя представители британской общественности — зоозащитные организаций, комментаторы и пр. — требовали наказать Зума.

Закон о защите животных (The Animal Welfare Bill), принятый в 2021 году в Великобритании, ужесточил меры воздействия в отношении людей, которые проявляют жестокость к животным. При определенных обстоятельствах виновные могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до пяти лет.

Курту Зума пока не были предъявлены обвинения.

Сотрудники Королевского общества по предотвращению жестокости по отношению к животным (RSPCA) в этой связи заявили, что коты — чувствительные существа и что бить их не стоит, т.к. они ощущают боль и чувство страха, могут страдать как физически, так и эмоционально.

Ранее Фокус сообщал, что игрок "Вест Хэма" пнул свою кошку, как футбольный мяч — и животное пролетело несколько метров. Это было наказание за разбитую вазу. Видео инцидента брат футболиста снял и выложил в Snapchat, в дальнейшем о происшествии стали писать СМИ.