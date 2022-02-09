Боєць UFC пригрозив футболісту, який штовхнув бенгальську кішку за розбиту вазу

Ексчемпіон у напів важкій вазі UFC запропонував помірятися силами французькому захиснику, який оскандалився через жорстоке поводження з твариною.

Бійцю UFC не сподобалася поведінка захисника "Вест Гема" Курта Зуми, який штовхнув бенгальську кішку через розбиту вазу. Про це повідомляє Goal.

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Боєць змішаних єдиноборств із Польщі Ян Блахович, який у період із 2020 по 2021 рр. володів чемпіонським поясом у напів важкій вазі, написав Зумі у Twitter: "Якщо ти такий крутий, виродку, спробуй штовхнути мене. Що за шматок лайна. Жорстоке поводження з тваринами не можна терпіти", – зазначив польський спортсмен.

Центральний захисник "Вест Гем Юнайтед", який у літнє міжсезоння перейшов із "Челсі", вибачився за вчинок щодо свого ж домашнього вихованця. На відео, що потрапило в мережу, захисник збірної Франції бере кішку в руки, кидає та штовхає, як м'яч. Смугаста грудка пролітає кілька метрів.

Напередодні, 8 лютого, 27-річний футболіст збірної Франції потрапив до стартового складу свого клубу на матч Англійської Прем'єр-ліги проти "Вотфорда". Хоча представники британської громадськості — зоозахисних організацій, коментатори тощо — вимагали покарати Зуму.

Закон про захист тварин (The Animal Welfare Bill), ухвалений у 2021 році у Великій Британії, посилив заходи впливу щодо людей, які виявляють жорстокість до тварин. За певних обставин винні можуть бути засуджені до ув'язнення на строк до п'яти років.

Курту Зумі поки що не було пред'явлено звинувачення.

Співробітники Королівського товариства із запобігання жорстокості по відношенню до тварин (RSPCA) у зв'язку з цим заявили, що коти — чутливі істоти і що бити їх не варто, оскільки вони відчувають біль і почуття страху, можуть страждати як фізично, так і емоційно.

Раніше Фокус повідомляв, що гравець "Вест Гема" штовхнув свою кішку, як футбольний м'яч, і тварина пролетіла кілька метрів. Це було покарання за розбиту вазу. Відео інциденту брат футболіста зняв і виклав у Snapchat, далі про подію стали писати ЗМІ.