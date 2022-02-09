Андрею Ярмоленко грозит дисквалификация: юрист рассказал о подробностях дела о рекламе ставок

Специалист говорит о "возможном нарушении" и ссылается на случай британца, которому на пять месяцев запретили заниматься футболом за 319 доказанных фактов ставок.

Спортивный юрист Никита Сидоренко рассказал о подробностях дела полузащитника лондонского "Вест Хэма" и капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко, которого подозревают в незаконной рекламе букмекеров. Об этом сообщает Meta-ratings.

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Сейчас речь идет только о "возможном нарушении" статьи E8.5 Регламента Английской ассоциации футбола, которая запрещает футболистам АПЛ рекламировать или продвигать любую деятельность, связанную с размещением ставок на спорт.

Официальной информации о том, в чем именно обвиняют украинского футболиста, пока нет. Судя по всему, речь идет о съемках в фото- и и видеоматериалах для беттинг-компании, которая спонсирует национальную сборную.

Что грозит Ярмоленко?

По словам юриста, пока еще преждевременно говорить о том, какое наказание может последовать и будут ли вообще применяться какие-либо санкции.

Важное обстоятельство — то, что футболист участвовал в съемках рекламы только для украинской аудитории.

По утверждению юриста, будет сложно доказать то, что Андрей Ярмоленко непосредственно рекламировал ставки, места или ссылки, где ставки можно было бы разместить.

После переезда в Лондон на своих страницах в соцсетях, а также в интервью капитан сборной Украины не упоминал ту или иную компанию. При рассмотрении дела будет учитываться наличие прямого рекламного контракта с букмекерской конторой.

Публичной практики Спортивного арбитражного суда в Лозанне или ФИФА в том, что касается вопросов рекламы ставок на спорт пока нет.

Если Ярмоленко признают виновным?

Если же вина футболиста будет доказана, его могут обязать выплатить штраф или дисквалифицировать.

Никита Сидоренко высказывает сомнения в том, что сумма штрафа будет крупной и ссылается на имевший место прецедент, когда футболиста английского "Бостон Юнайтед" Энди Таноджа отстранили на 5 месяцев от какой бы то ни было деятельности, связанной с футболом, и оштрафовали на небольшую сумму — 950 фунтов стерлингов. Суд доказал участие спортсмена в 319 ставках.

Вместе с тем, стоит учесть, что в 32 года Ярмоленко уже не считается молодым по футбольным меркам и длительные дисквалификации чреваты потерей спортивной формы.

Ранее Фокус сообщал, что фанаты клуба Ярмоленко потребовали отстранить его от команды за нежелание поздравить партнеров по "Вест Хэму" с забитым голом. Критическими комментариями поклонники лондонской команды поделились на клубном сайте.