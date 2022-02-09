Андрію Ярмоленко загрожує дискваліфікація: юрист розповів про подробиці справи про рекламу ставок

Фахівець говорить про "можливе порушення" та посилається на випадок британця, якому на п'ять місяців заборонили займатися футболом за 319 доведених фактів ставок.

Спортивний юрист Микита Сидоренко розповів про подробиці справи півзахисника лондонського "Вест Хема" та капітана збірної України Андрія Ярмоленка, якого підозрюють у незаконній рекламі букмекерів. Про це повідомляє Meta-Ratings.

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Наразі йдеться лише про "можливе порушення" статті E8.5 Регламенту Англійської асоціації футболу, яка забороняє футболістам АПЛ рекламувати або просувати будь-яку діяльність, пов'язану з розміщенням ставок на спорт.

Офіційної інформації про те, в чому саме звинувачують українського футболіста, наразі немає. Зважаючи на все, йдеться про знімання у фото- та відеоматеріалах для беттинг-компанії, яка спонсорує національну збірну.

Що загрожує Ярмоленку?

За словами юриста, поки що передчасно говорити про те, яке покарання може бути й чи взагалі застосовуватимуться якісь санкції.

Важливою обставиною є те, що футболіст брав участь у зніманнях реклами лише для української аудиторії.

За твердженням юриста, буде складно довести те, що Андрій Ярмоленко безпосередньо рекламував ставки, місця чи посилання, де ставки можна було б розмістити.

Після переїзду до Лондона на своїх сторінках у соцмережах, а також в інтерв'ю капітан збірної України не згадував про ту чи іншу компанію. Розглядаючи справу, враховуватимуть наявність прямого рекламного контракту з букмекерською конторою.

Публічної практики Спортивного арбітражного суду в Лозанні чи ФІФА у тому, що стосується питань реклами ставок на спорт, поки що немає.

Якщо Ярмоленка визнають винним?

Якщо вину футболіста доведуть, його можуть зобов'язати виплатити штраф або дискваліфікувати.

Микита Сидоренко висловлює сумніви в тому, що сума штрафу буде великою і посилається на прецедент, коли футболіста англійського "Бостон Юнайтед" Енді Таноджа усунули на 5 місяців від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом, і оштрафували на невелику суму — 950 фунтів стерлінгів. Суд довів участь спортсмена в 319 ставках.

Разом з тим, варто врахувати, що в 32 роки Ярмоленко вже не вважається молодим за футбольними мірками й тривалі дискваліфікації загрожують втратою спортивної форми.

Раніше Фокус повідомляв, що фанати клубу Ярмоленка зажадали відсторонити його від команди за небажання привітати партнерів з "Вест Хема" із забитим голом. Критичними коментарями шанувальники лондонської команди поділилися на клубному сайті.