"Большая группа игроков будет в первой команде": Игорь Суркис — о выходе "Динамо" Киев в 1/8 финала Лиги УЕФА

По словам президента, многие юные динамовцы в скором времени пополнят состав первой команды. Но для прогресса нужен сильный чемпионат.

Президент "Динамо" Киев Игорь Суркис прокомментировал победу киевлян в Юношеской Лиги УЕФА над сверстниками из "Депортиво" Ла-Коруньи. Матч проходил на поле соперника, основное время завершилось ничьей, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались динамовцы. Теперь команде предстоит 1/8 финала турнира. Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

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По словам президента, он переживал за своих юношей не меньше, чем за первую команду. В своем интервью он поздравил ребят, тренерский штаб и заместителя генерального директора "Динамо" Сергея Мохника, который ведет эту команду.

"Молодцы! На переполненном стадионе было непросто. У нас зимний перерыв и первый официальный матч. Они продемонстрировали все, что могли. Честь им и хвала!" — отметил Суркис, добавив, что нынешняя молодежь "Динамо со временем сможет заиграть на высоком уровне, а такие победы придают уверенности.

[ + – ] "Динамо" Киев в 1/8 Юношеской Лиги УЕФА [ + – ] "Динамо" Киев в 1/8 Юношеской Лиги УЕФА [ + – ] "Динамо" Киев в 1/8 Юношеской Лиги УЕФА [ + – ] "Динамо" Киев в 1/8 Юношеской Лиги УЕФА

Голкипер Денис Игнатенко вытянул серию пенальти

Суркис, в частности, отметил голкипера киевлян Дениса Игнатенко, который, несмотря на допущенные ошибки, справился с эмоциями и выручил команду в серии пенальти.

По словам президента, чтобы это поколение показывало хорошие результаты и во взрослом футболе, нужен, прежде всего, конкурентоспособный внутренний чемпионат.

"Сейчас большой группе игроков исполнится двадцать, и им надо будет где-то играть. А не все могут попасть сразу в первую команду, ведь с одной молодежью ее не сделаешь", — объяснил Суркис.

Он также отметил, что достижению такого результата поспособствовала работа Мирчи Луческу, детских тренеров динамовской академии, а также обстановка в коллективе. В скором времени, считает президент, большая группа игроков этой команды перейдет в первую команду "Динамо" Киев, в частности, Яцык, Бражко, Боль и др.

Ранее Фокус сообщал, что "Динамо" переиграло испанский клуб "Депортиво" и вышло в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. Основное время закончилось вничью 2:2, но динамовцы были точнее в серии пенальти.