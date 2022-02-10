"Велика група гравців буде в першій команді": Ігор Суркіс — про вихід "Динамо" Київ до 1/8 фіналу Ліги УЄФА

За словами президента, багато юних динамівців незабаром поповнять склад першої команди. Але для прогресу потрібний сильний чемпіонат.

Президент "Динамо" Київ Ігор Суркіс прокоментував перемогу киян у Юнацькій Лізі УЄФА над однолітками з "Депортіво" Ла-Коруньї. Матч проходив на полі суперника, основний час завершився нічиєю, а в серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися динамівці. Тепер на команду чекає 1/8 фіналу турніру. Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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За словами президента, він переживав за своїх юнаків не менше, ніж за першу команду. У своєму інтерв'ю він привітав хлопців, тренерський штаб і заступника генерального директора "Динамо" Сергія Мохника, який веде цю команду.

"Молодці! На переповненому стадіоні було непросто. У нас зимова перерва та перший офіційний матч. Вони продемонстрували все, що могли. Честь їм і хвала!" — зазначив Суркіс, додавши, що нинішня молодь "Динамо" з часом зможе заграти на високому рівні, а такі перемоги надають впевненості.

[ + – ] "Динамо" Київ у 1/8 Юнацької Ліги УЄФА [ + – ] "Динамо" Київ у 1/8 Юнацької Ліги УЄФА [ + – ] "Динамо" Київ у 1/8 Юнацької Ліги УЄФА [ + – ] "Динамо" Київ у 1/8 Юнацької Ліги УЄФА

Голкіпер Денис Ігнатенко витяг серію пенальті

Суркіс, зокрема, відзначив голкіпера киян Дениса Ігнатенка, який, незважаючи на допущені помилки, впорався з емоціями та врятував команду в серії пенальті.

За словами президента, щоб це покоління показувало добрі результати і в дорослому футболі, потрібен насамперед конкурентоспроможний внутрішній чемпіонат.

"Зараз великій групі гравців виповниться двадцять, і їм треба буде десь грати. А не всі можуть потрапити одразу до першої команди, адже з однією молоддю її не зробиш", — пояснив Суркіс.

Він також зазначив, що досягненню такого результату сприяла робота Мірчі Луческу, дитячих тренерів динамівської академії, а також обстановка в колективі. Незабаром, вважає президент, велика група гравців цієї команди перейде в першу команду "Динамо" Київ, зокрема Яцик, Бражко, Боль та ін.

Раніше Фокус повідомляв, що "Динамо" переграло іспанський клуб "Депортіво" та вийшло до 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА. Основний час закінчився внічию 2:2, але динамівці були точнішими в серії пенальті.