Британский клуб "Вест Хэм" оштрафовал защитника Курта Зуму за издевательство над кошкой

Видео, на котором футболист пинает кошку, вызвало волну возмущения, некоторые спонсоры уже отказались от сотрудничества с клубом.

Британский футбольный клуб "Вест Хэм Юнайтед" заявил, что оштрафовал своего французского защитника Курта Зума на максимальный штраф в размере 250 000 фунтов стерлингов (это его двухнедельная зарплата) после того, как видео, на котором он пинает и бьет свою кошку, вызвало возмущение в Сети, сообщает CNN.

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"Отдельно от расследования RSPCA и в ожидании дальнейших санкций после того, как будет определен результат этого процесса, Вест Хэм Юнайтед может подтвердить, что Курт Зума был оштрафован на максимально возможную сумму после его действий на видео, которое было распространено", — говорится в заявлении "Вест Хема".

Отмечается, что штраф будет пожертвован благотворительным организациям по защите животных.

В среду "Вест Хэм" также опубликовал на своем веб-сайте заявление, в котором говорится, что Зума и клуб "полностью сотрудничают" с расследованием, проводимым Королевским обществом по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) — ведущей британской благотворительной организацией по защите животных.

Представители клуба добавили, что "игрок добровольно выполнил шаги, предпринятые на начальном этапе процесса, в том числе доставил двух кошек своей семьи в RSPCA для оценки".

Защитник "крайне раскаивается и, как и все в клубе, полностью понимает глубину чувств, связанных с инцидентом, и необходимость принятия мер", отметили в клубе.

В RSPCA заявили, что две кошки сейчас находятся на попечении организации.

"Нашим приоритетом всегда было благополучие этих кошек. Они были доставлены на осмотр к ветеринару, а затем останутся под нашей опекой, пока продолжается расследование. Мы благодарны всем, кто выразил обеспокоенность по поводу этих кошек", — отметили в благотворительной организации.

[ + – ] Курт Зума издевается над кошкой

После инцидента компания Adidas отказалась от спонсорства игрока. Представитель Adidas сказал: "Мы завершили наше расследование и можем подтвердить, что Курт Зума больше не является спортсменом по контракту с Adidas".

Тем временем "Вест Хэм" также сообщил, что один из его спонсоров — Vitality, компания по страхованию здоровья и жизни, базирующаяся в Великобритании, — приостановил отношения с клубом.

В заявлении, размещенном в Twitter в среду, компания Vitality заявила, что "очень огорчена видео" Зумы и осуждает жестокое обращение с животными и насилие любого рода.

Сообщается, что петиция на Change.org, призывающая привлечь Зуму к ответственности за жестокое обращение с животными, набрала более 100 000 подписей.

Напомним, что расследование RSPCA было начато после того, как в Сеть попало видео, на котором Зума со смехом пинает свою домашнюю кошку, бьет ее по морде, и гоняется за ней по комнате. Видео издевательства над животным снял брат спортсмена и выложил в в Snapchat как шутку.