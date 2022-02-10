Британський клуб "Вест Гем" оштрафував захисника Курта Зуму за знущання з кішки

Відео, на якому футболіст штурхає кішку, викликало хвилю обурення, деякі спонсори вже відмовилися від співпраці з клубом.

Британський футбольний клуб "Вест Гем Юнайтед" заявив, що оштрафував свого французького захисника Курта Зуму на максимальний штраф у розмірі 250 000 фунтів стерлінгів (це його двотижнева зарплата) після того, як відео, на якому він штовхає та б'є свою кішку, що викликало обурення мережі, повідомляє CNN.

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"Особливо від розслідування RSPCA і в очікуванні подальших санкцій після того, як буде визначено результат цього процесу, "Вест Гем Юнайтед" може підтвердити, що Курт Зума був оштрафований на максимально можливу суму після його дій на відео, яке було поширене", — йдеться в заяві "Вест Гема".

Наголошується, що штраф буде пожертвуваний благодійним організаціям із захисту тварин.

У середу "Вест Гем" також опублікував на своєму вебсайті заяву, у якій йдеться, що Зума та клуб "повністю співпрацюють" із розслідуванням, що проводиться Королівським товариством щодо запобігання жорстокому поводженню з тваринами (RSPCA) — провідною британською благодійною організацією із захисту тварин.

Представники клубу додали, що "гравець добровільно виконав кроки, зроблені на початковому етапі процесу, у тому числі доставив двох кішок своєї сім'ї до RSPCA для оцінки".

Захисник "украй кається і, як і всі в клубі, повністю розуміє глибину почуттів, пов'язаних із інцидентом, і необхідність вжиття заходів", зазначили в клубі.

У RSPCA заявили, що дві кішки зараз перебувають під опікою організації.

"Нашим пріоритетом завжди було благополуччя цих кішок. Вони були доставлені на огляд до ветеринара, а потім залишаться під опікою, поки триває розслідування. Ми вдячні всім, хто висловив стурбованість із приводу цих кішок", — зазначили в благодійній організації.

[ + – ] Курт Зума знущається з кішки

Після інциденту компанія Adidas відмовилася від спонсорства гравця. Представник Adidas сказав: "Ми завершили наше розслідування та можемо підтвердити, що Курт Зума більше не є спортсменом за контрактом із Adidas".

Тим часом "Вест Гем" також повідомив, що один із його спонсорів — Vitality, компанія зі страхування здоров'я та життя, що базується у Великій Британії, — зупинив відносини з клубом.

У заяві, розміщеній у Twitter у середу, компанія Vitality заявила, що "дуже засмучена через відео" Зуми та засуджує жорстоке поводження з тваринами та насильство будь-якого роду.

Повідомляється, що петиція на Change.org, яка закликає притягти Зуму до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, набрала понад 100 тисяч підписів.

Нагадаємо, що розслідування RSPCA було розпочато після того, як у мережу потрапило відео, на якому Зума зі сміхом штовхає свою домашню кішку, б'є її по морді та ганяється за нею по кімнаті. Відео знущання над твариною зняв брат спортсмена та виклав у Snapchat як жарт.