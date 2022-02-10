Радовался как ребенок игрушке. Папе Римскому вручили футболку Криштиану Роналду (фото)

Мать Роналду поблагодарила за аудиенцию, передала футболку своего сына и отметила уникальные эмоции Понтифика.

Мать Криштиану Роналду Долорес Авейру последовала примеру Лионеля Месси и передала Папе Франциску футбольную атрибутику. Однако вместо футболки "Манчестер Юнайтед" она выбрала футболку национальной сборной Португалии. Об этом сообщает Mirror.

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В среду, 10 февраля, Долорес Авейру встретилась в Ватикане с Понтификом, который еженедельно устраивает аудиенции с прихожанами и дает им свои советы.

[ + – ] Папе Франциску подарили футболку Криштиану Роналду [ + – ] Папе Франциску подарили футболку Криштиану Роналду

Перед поездкой в Ватикан Авейру рассказала подписчикам в Instagram, что собирается получить благословение от Папы.

В качестве подношения духовному лидеру 67-летняя женщина взяла футболку своей национальной команды с именем сына и его традиционной семеркой.

В дальнейшем она поделилась фотографией с Понтификом и подписала: "Очень необычные эмоции, спасибо".

Несколько месяцев тому назад Лионель Месси передал Папе Франциску свою именную футболку с подписью. Но это была футболка не сборной, а "ПСЖ" — нынешнего клуба аргентинца. Французский премьер-министр Жан Кастекс во время дипломатического визита в Ватикан вручил подарок Понтифику — известному поклоннику футбола.

Когда глава Католической церкви увидел подпись Месси, на его лице заиграла улыбка.

Ранее Фокус сообщал, что редкую наклейку с изображением Роналду в футболке "Спортинга" продали на аукционе за $80 тыс. В хорошем состоянии сохранилось только 22 таких наклейки Panini. В общей сложности этих стикеров было выпущено 200 экземпляров. Во многом потому, что Роналду не провел много времени в "Спортинге", а перешел в "Манчестер Юнайтед".