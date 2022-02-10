Радів, як дитина іграшці. Папі Римському вручили футболку Кріштіану Роналду (фото)

Мати Роналду подякувала за аудієнцію, передала футболку свого сина та відзначила унікальні емоції Понтифіка.

Мати Кріштіану Роналду Долорес Авейру наслідувала приклад Ліонеля Мессі та передала Папі Франциску футбольну атрибутику. Проте замість футболки "Манчестер Юнайтед" вона обрала футболку національної збірної Португалії. Про це повідомляє Mirror.

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У середу, 10 лютого, Долорес Авейру зустрілася у Ватикані з Понтифіком, який щотижня влаштовує аудієнції з парафіянами та дає їм свої поради.

[ + – ] Папі Франциску подарували футболку Кріштіану Роналду [ + – ] Папі Франциску подарували футболку Кріштіану Роналду

Перед поїздкою до Ватикану Авейру розповіла підписникам у Instagram, що збирається отримати благословення від Папи.

Як підношення духовному лідеру 67-річна жінка взяла футболку своєї національної команди з ім'ям сина та його традиційною сімкою.

Надалі вона поділилася фотографією з Понтифіком і підписала: "Дуже незвичайні емоції, дякую".

Кілька місяців тому Ліонель Мессі передав Папі Франциску свою іменну футболку з підписом. Але це була футболка не збірноїа, а "ПСЖ" — нинішнього клубу аргентинця. Французький прем'єр-міністр Жан Кастекс під час дипломатичного візиту до Ватикану вручив подарунок Понтифіку — відомому шанувальнику футболу.

Коли глава Католицької церкви побачив підпис Мессі, на його обличчі заграла посмішка.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісну наклейку із зображенням Роналду у футболці "Спортінга" продали на аукціоні за $80 тис. У хорошому стані збереглися лише 22 таких наклейки Panini. Загалом цих стикерів було випущено 200 екземплярів. Багато в чому тому, що Роналду не провів багато часу в "Спортінгу", а перейшов у "Манчестер Юнайтед".