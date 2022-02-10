Мбаппе назвал лучшую позицию Месси на поле

Нападающий сборной Франции считает, что аргентинцу лучше играть в центре нападения, потому что так он будет более вовлечен в игру.

Нападающий французского футбольного клуба "ПСЖ" Килиан Мбаппе высказал свое мнение относительно схемы игры команды и места в ней аргентинца Лионеля Месси. Об этом сообщает Mirror.

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Парижане укрепляют свое лидерство в Лиге-1 и недавно разгромили действующего чемпиона страны "Лилль" со счетом 5: 1.

После неубедительного старта сезонеа наставник команды Маурисио Почеттино, похоже, удалось найти подход к своему звездному составу, который в этом году стремится к победе в Лиге Чемпионов.

В своем недавнем интервью Мбаппе поделился видением того, в какой расстановке должна играть его команда.

"Лучше, когда Лео в центре? Да, но я же не тренер. Лео — тот игрок, который всегда должен быть с мячом, он должен чувствовать нерв игры игру, быть всегда вовлеченным. Думаю, это хорошая позиция для него. Так он свободен, может двигаться и разгонять атаки", — объяснил нападающий.

[ + – ] Фото: SofaScore | Тепловая карта перемещений Лионеля Месси по полю.

Относительно же своей собственной позиции на поле Мбаппе сказал, что ему комфортно играть на любой позиции.

"Я начинал в центре, затем справа и сейчас играю слева, но у меня есть определенная свобода действий", — сказал игрок французской сборной, упомянув также о том, что Почеттино придется найти место на поле и для Неймара, который восстанавливается после травмы.

Мбаппе отметил, что бразилец важная боевая единица "ПСЖ", т.к. он делает разницу. "Посмотрим ,что изменится, когда он вернется, надеемся, что это произойдет скоро", — сказал нападающий.

Судя по всему, приоритетная цель для тренера парижского клуба — добиться максимальной эффективности от семикратного обладателя "Золотого мяча". Нельзя сказать, что Месси органически влился в состав "ПСЖ". На счету 34-летнего нападающего/плеймейкера два мяча и шесть ассистов в 13 матчах за этот сезон. Но в недавнем матче против "Лилля" он неплохо взаимодействовал с партнерами.

Ранее Фокус сообщал, что легенда "Ливерпуля" пожаловался на оскорбления со стороны Лионеля Месси. Экс-защитник "Ливерпуля", а ныне эксперт на британском телевидении, Джейми Каррагер рассказал, что Лионель Месси прислал ему оскорбительное личное сообщение.

Каррагер в одной из программ высказался о том, что клубам не стоит подписывать возрастных игроков, в частности Роналду и Месси. После чего он получил в личку сообщение, в котором Месси, по сути, назвал его ослом.