Мбаппе назвав найкращу позицію Мессі на полі

Нападник збірної Франції вважає, що аргентинцю краще грати в центрі нападу, тому що він буде більш залучений до гри.

Нападник французького футбольного клубу "ПСЖ" Кіліан Мбаппе висловив свою думку щодо схеми гри команди та місця в ній аргентинця Ліонеля Мессі. Про це повідомляє Mirror.

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Парижани зміцнюють своє лідерство у Лізі-1 і нещодавно розгромили чинного чемпіона країни "Лілль" з рахунком 5:1.

Після непереконливого старту сезону наставник команди Маурісіо Почеттіно, схоже, вдалося знайти підхід до свого зіркового складу, який цього року прагне перемоги в Лізі Чемпіонів.

У своєму недавньому інтерв'ю Мбаппе поділився баченням того, якою розстановкою має грати його команда.

"Краще, коли Лео в центрі? Так, але я ж не тренер. Лео — той гравець, який завжди повинен бути з м'ячем, він повинен відчувати нерв гри, бути завжди залученим. Думаю, це хороша позиція для нього. Так він вільний, може рухатися та розганяти атаки", — пояснив нападник.

[ + – ] Фото: SofaScore | Теплова карта переміщень Ліонеля Мессі по полю.

Щодо своєї власної позиції на полі Мбаппе сказав, що йому комфортно грати на будь-якій позиції.

"Я починав у центрі, потім праворуч і зараз граю ліворуч, але я маю певну свободу дій", — сказав гравець французької збірної, згадавши також про те, що Почеттіно доведеться знайти місце на полі і для Неймара, який відновлюється після травми.

Мбаппе зазначив, що бразилець — важлива бойова одиниця ПСЖ, оскільки він робить різницю. "Побачимо, що зміниться, коли він повернеться, сподіваємось, що це відбудеться незабаром", — сказав нападник.

Зважаючи на все, пріоритетна мета для тренера паризького клубу — досягти максимальної ефективності від семиразового володаря "Золотого м'яча". Не можна сказати, що Мессі органічно влився до складу "ПСЖ". На рахунку 34-річного нападника/плеймейкера два м'ячі та шість асистів у 13 матчах за цей сезон. Але в недавньому матчі проти "Лілля" він непогано взаємодіяв із партнерами.

Раніше Фокус повідомляв, що легенда "Ліверпуля" поскаржився на образи Ліонеля Мессі. Ексзахисник "Ліверпуля", а нині експерт на британському телебаченні Джеймі Каррагер розповів, що Ліонель Мессі надіслав йому образливе особисте повідомлення.

Каррагер в одній із програм висловився про те, що клубам не варто підписувати вікових гравців, зокрема Роналду та Мессі. Після чого він отримав повідомлення, у якому Мессі, по суті, назвав його віслюком.