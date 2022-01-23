Обізвав віслюком. Легенда "Ліверпуля" поскаржився на поведінку Ліонеля Мессі
Аргентинцю не сподобалося, що експерт не включив його до своєї версії команди року.
Колишній захисник англійського футбольного клубу "Ліверпуль", а нині експерт на британському телебаченні Джеймі Каррагер заявив, що Ліонель Мессі написав йому образу особистих повідомлень, повідомляє Mirror.
Влітку 2021 року під час трансферного вікна двоє найуспішніших футболістів сучасності змінили клуби: Ліонель Мессі пішов із "Барселони" до "ПСЖ", а Кріштіану Роналду повернувся до "Манчестер Юнайтед" з "Ювентуса".
На той час було багато дискусій про переваги обох трансферів, і знову спливли споконвічні суперечки про те, хто є найкращим гравцем.
Джеймі Каррагер критично ставився до обох переходів, поставивши під сумнів успіхи і Мессі, і Роналду в нових клубах. Повернутись до цієї теми його змусив напарник по ефіру Гарі Невілл, який вирішив озвучити свою команду року. Невілл згадав, що в команді Каррагера не знайшлося місця Ліонелю Мессі, після чого легенда "Ліверпуля" озвучила неприємну історію.
"На початку сезону у мене були невеликі сумніви щодо Роналду. Я не думаю, що це відмінне підписання для "Юнайтед". І я навів приклад Мессі. Я не думав, що Мессі був чудовим придбанням для ПСЖ."
І після однієї із програм я отримав особисте повідомлення у Instagram. Я не показуватиму його, але фактично, Мессі назвав мене віслюком.
Він дивиться "Monday Night Football", тому, сподіваюся, він теж дивиться "Friday Night Football", тому, Ліонель, я дуже люблю тебе. Найбільший гравець усіх часів — і в порівнянні з тобою я був віслюком, я приймаю це. Але до цієї команди ти не потрапиш", — заявив Каррагер.
Нагадаємо, що Ліонель Мессі став гравцем ПСЖ влітку 2021 року, перейшовши до паризького клубу на правах вільного агента. "Барселона", за яку футболіст виступав усю свою кар'єру протягом 17-ти сезонів, не змогла запропонувати йому оптимальні умови для нового контракту.
Фокус розповідав, що телевізійний британський експерт Гарі Невілл вступив до Лейбористської партії і має намір боротися за крісло мера Манчестера.