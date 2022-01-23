Обізвав віслюком. Легенда "Ліверпуля" поскаржився на поведінку Ліонеля Мессі

Аргентинцю не сподобалося, що експерт не включив його до своєї версії команди року.

Колишній захисник англійського футбольного клубу "Ліверпуль", а нині експерт на британському телебаченні Джеймі Каррагер заявив, що Ліонель Мессі написав йому образу особистих повідомлень, повідомляє Mirror.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Влітку 2021 року під час трансферного вікна двоє найуспішніших футболістів сучасності змінили клуби: Ліонель Мессі пішов із "Барселони" до "ПСЖ", а Кріштіану Роналду повернувся до "Манчестер Юнайтед" з "Ювентуса".

На той час було багато дискусій про переваги обох трансферів, і знову спливли споконвічні суперечки про те, хто є найкращим гравцем.

Джеймі Каррагер критично ставився до обох переходів, поставивши під сумнів успіхи і Мессі, і Роналду в нових клубах. Повернутись до цієї теми його змусив напарник по ефіру Гарі Невілл, який вирішив озвучити свою команду року. Невілл згадав, що в команді Каррагера не знайшлося місця Ліонелю Мессі, після чого легенда "Ліверпуля" озвучила неприємну історію.

"На початку сезону у мене були невеликі сумніви щодо Роналду. Я не думаю, що це відмінне підписання для "Юнайтед". І я навів приклад Мессі. Я не думав, що Мессі був чудовим придбанням для ПСЖ."

І після однієї із програм я отримав особисте повідомлення у Instagram. Я не показуватиму його, але фактично, Мессі назвав мене віслюком.

Він дивиться "Monday Night Football", тому, сподіваюся, він теж дивиться "Friday Night Football", тому, Ліонель, я дуже люблю тебе. Найбільший гравець усіх часів — і в порівнянні з тобою я був віслюком, я приймаю це. Але до цієї команди ти не потрапиш", — заявив Каррагер.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі став гравцем ПСЖ влітку 2021 року, перейшовши до паризького клубу на правах вільного агента. "Барселона", за яку футболіст виступав усю свою кар'єру протягом 17-ти сезонів, не змогла запропонувати йому оптимальні умови для нового контракту.

Фокус розповідав, що телевізійний британський експерт Гарі Невілл вступив до Лейбористської партії і має намір боротися за крісло мера Манчестера.