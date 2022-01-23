Обозвал ослом. Легенда "Ливерпуля" пожаловался на поведение Лионеля Месси

Аргентинцу не понравилось, что эксперт не включил его в свою версию команды года.

Бывший защитник английского футбольного клуба "Ливерпуль", а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер заявил, что Лионель Месси написал ему оскорбление в личные сообщения, сообщает Mirror.

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Летом 2021 года во время трансферного окна двое самых успешных футболистов современности сменили клубы: Лионель Месси ушел из "Барселоны" в "ПСЖ", а Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса".

В то время было много дискуссий о достоинствах обоих трансферов, и снова всплыли извечные споры о том, кто является лучшим игроком.

Джейми Каррагер критически отнесся к обоим переходам, подвергнув сомнению успехи и Месси, и Роналду в новых клубах. Вернуться к этой теме его вынудил напарник по эфиру Гари Невилл, который решил озвучить свою команду года. Невилл упомянул, что в команде Каррагера не нашлось места Лионелю Месси, после чего легенда "Ливерпуля" озвучил неприятную историю.

"В начале сезона у меня были небольшие сомнения по Роналду. Я не думаю, что это отличное подписание для "Юнайтед". И я привел пример Месси. Я не думал, что Месси был отличным приобретением для ПСЖ.

И после одной из программ я получил личное сообщение в Instagram. Я не буду его показывать, но фактически, Месси назвал меня ослом.

Он смотрит "Monday Night Football", так что, надеюсь, он тоже смотрит "Friday Night Football", поэтому, Лионель, я очень люблю тебя. Величайший игрок всех времен — и по сравнению с тобой я был ослом, я принимаю это. Но в эту команду ты не попадешь", — заявил Каррагер.

Напомним, что Лионель Месси стал игроком ПСЖ летом 2021 года, перейдя в парижский клуб на правах свободного агента. "Барселона", за которую футболист выступал всю свою карьеру в течение 17 сезонов, не смогла предложить ему оптимальные условия для нового контракта.

Фокус рассказывал, что телевизионный британский эксперт Гари Невилл вступил в Лейбористскую партию и намерен бороться за кресло мэра Манчестера.