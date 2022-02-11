Зоозащитные организации раскритиковали футболиста Мюллера за продажу спермы его коня

Конь получил травму перед сезоном случки, в результате чего немецкий футболист был вынужден открыть продажу семенной жидкости.

Футболист немецкого футбольного клуба "Бавария" Томас Мюллер стал фигурантом зоозащитного скандала, сообщает немецкое издание Sport 1.

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Дело в том, что конюшня Gut Wettlkam, которой владеет футболист, объявила о продаже замороженной спермы коня по имени Д'Ави. На такой шаг владельцы конюшни отважились из-за травмы, которую конь получил накануне сезона случки — спаривания животных с целью получения потомства. Д'Ави во время пробной попытки поскользнулся и упал на бок.

Томас Мюллер существенно снизил цену на семенную жидкость коня — если раньше был установлен тариф по 2000 евро за литр, то теперь ее стоимость — 200 евро за литр.

"Мы рады, что после тщательного и оперативного расследования Д'ави не получил никаких травм, которые могут создать ему проблемы в долгосрочной перспективе. Однако в результате этого падения он получил травму копыта, которая потребует перерыва и полного заживления в течение следующих нескольких недель и месяцев. Д'Ави очень крутой парень", — говорится в официальном заявлении на странице конюшни в Instagram.

Этот пост возмутил зоозащитную организацию PETA ("Люди за этическое обращение с животными"). Представители организации обвинили Томаса Мюллера и его жену в жесткомо обращении с животными.

"Это жестоко, что так называемые любители лошадей заставляют животных, находящихся на их попечении, заниматься неестественным сексом, чтобы получить от них как можно больше прибыли", — заявила представитель организации Яна Хогер. Она также считает, что травмы, которые Д'ави "получил под наблюдением Лизы и Томаса Мюллеров, были излишними и предотвратимыми".

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