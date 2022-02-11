Зоозахисні організації розкритикували футболіста Мюллера за продаж сперми його коня

Кінь отримав травму перед сезоном спарювання, унаслідок чого німецький футболіст був змушений відкрити продаж насіннєвої рідини.

Футболіст німецького футбольного клубу "Баварія" Томас Мюллер став фігурантом зоозахисного скандалу, повідомляє німецьке видання Sport 1.

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Справа в тому, що стайня Gut Wettlkam, якою володіє футболіст, оголосила про продаж замороженої сперми коня на ім'я Д'Аві. На такий крок власники стайні наважилися через травму, яку кінь отримав напередодні сезону спарювання — спарювання тварин із метою отримання потомства. Д'Аві під час пробної спроби послизнувся і впав на бік.

Томас Мюллер суттєво знизив ціну на насіннєву рідину коня — якщо раніше було встановлено тариф по 2 000 євро за літр, то тепер її вартість — 200 євро за літр.

"Ми раді, що після ретельного й оперативного розслідування Д'аві не отримав жодних травм, які можуть створити йому проблеми в довгостроковій перспективі. Проте внаслідок цього падіння він отримав травму копита, яка вимагатиме перерви та повного загоєння протягом наступних кількох тижнів і місяців. Д'Аві дуже крутий хлопець", — йдеться в офіційній заяві на сторінці стайні в Instagram.

Цей допис обурив зоозахисну організацію PETA ("Люди за етичне поводження з тваринами"). Представники організації звинуватили Томаса Мюллера та його дружину в жорсткому поводженні з тваринами.

"Це жорстоко, що так звані любителі коней змушують тварин, які перебувають під їхньою опікою, займатися неприродним сексом, щоб отримати від них якнайбільше прибутку", — заявила представниця організації Яна Хогер. Вона також вважає, що травми, які Д'аві "отримав під наглядом Лізи та Томаса Мюллерів, були зайвими і запобіжними".

Раніше Фокус розповідав, що керівник футбольного клубу Баварія Улі Генесс запропонував ізолювати невакцинованих людей від суспільства.