"Наш сосед в политику играет". В РФ призвали наказать украинского олимпийца за плакат: "No war in Ukraine"

Депутат российского парламента заявил, что за призыв против войны в Украине спортсмена нужно наказать — лишить аккредитации или оштрафовать.

Представитель российского Государственной думы по вопросам спорта Дмитрий Свищев высказался о небольшой протестной акции украинского скелетониста Владислава Гераскевича. По завершении своего заезда на Олимпиаде в Пекине спортсмен прошел мимо телекамер с бумажным листом — на нем был изображен украинский флаг и слова "No war in Ukraine". Об этом сообщает Sport24.

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Представитель Госдумы РФ заявил, что за подобные высказывания спортсмена следует наказать — либо лишить аккредитации, либо оштрафовать.

Согласно заявлению Свищева, ему не часто приходится видеть, чтобы кто-то выходил с такими лозунгами, и что реакция должна быть незамедлительной.

[ + – ] Представитель комитета Госдумы по вопросам спорта.

Свищев считает, что украинского спортсмена мало заботил спортивный результат выступлений: "Он взял плакат, даже не так: ему его всучили".

По словам представителя РФ, он понял, кому адресован этот посыл. Также он объяснил, что некоторые олимпийцы хотят слишком политизировать спорт, при этом даже не нужно ехать за океан. "Смотрите, наш сосед в политику играет", — заявил Свищев в интервью журналистам.

Гераскевича не накажут — вопрос закрыт

Олимпийская хартия запрещает любые политические акции во время Игр, и относит их к категории пропаганды политического, религиозного или расового характера.

Вместе с тем, представители МОК не будут наказывать украинского спортсмена, т.к. не считают эти действия собственно политической акцией, а лишь общим призывом к миру, и сейчас для МОК этот инцидент исчерпан.

Олимпиец объяснил свой одиночный пикет тем, что, как любой нормальный человек, он не хочет войны — в этом его позиция. Гераскевич ссказал, что уважает российских скелетонистов как спортсменов, но, в то же время, по его словам, существуют вещи и поважнее спорта. "Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты", — объяснил олимпиец.

"Очень выверенный шаг"

Представительница российского парламента Светлана Журова, которая на туринской Олимпиаде выиграла золото в конькобежном спорте на дистанции 500 метров, высказалась о том, что с юридической точки зрения это был хорошо продуманный шаг и спланированная акция.

Гераскевич, в сущности, заявил, что он — за мир во всем мире, и в этом его высказывании не упоминалась ни РФ, ни обвинения в агрессии.

"Все поняли намек, о чем именно плакат украинца, но напрямую политического заявления не было. Это очень выверенный шаг", — заявила представительница российской Думы, добавив, что, несмотря на всю неоднозначность акции, какие-либо претензии предъявить очень сложно.

Журова считает это провокацией, которая была предпринята с тем, что чтобы "нас завести на эту тему": "Поднимем сейчас бучу, скажут, что мы это признаем".

Ранее Фокус сообщал, что 11 февраля на Олимпиаде, которая проходит в Пекине, украинский скелетонист Владислав Гераскевич по завершении своего заезда показал зрителям небольшой плакат со словами: "Нет войне в Украине".