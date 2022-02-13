"Наш сусід у політику грає". У РФ закликали покарати українського олімпійця за плакат: "No war in Ukraine"

Депутат російського парламенту заявив, що за заклик проти війни в Україні спортсмена треба покарати — позбавити акредитації або оштрафувати.

Представник російської Державної думи з питань спорту Дмитро Свищев висловився про протестну акцію українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Після завершення свого заїзду на Олімпіаді в Пекіні спортсмен пройшов повз телекамери з паперовим листом — на ньому був зображений український прапор зі словами "No war in Ukraine". Про це повідомляє Sport24.

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Представник Держдуми РФ заявив, що за подібні висловлювання спортсмена слід покарати — позбавити акредитації або оштрафувати.

Згідно з заявою Свищева, йому не часто доводиться бачити, щоб хтось виходив із такими гаслами, і що реакція має бути негайною.

[ + – ] Представник Комітету Держдуми з питань спорту.

Свищев вважає, що український спортсмен мало переймався спортивним результатом: "Він узяв плакат, навіть не так: йому його всунули".

За словами представника РФ, він зрозумів, кому адресовано це посилання. Також він пояснив, що деякі олімпійці хочуть надто політизувати спорт, для цього навіть не потрібно їхати за океан. "Дивіться, наш сусід у політику грає", — заявив Свищев в інтерв'ю журналістам.

Гераскевича не покарають — питання закрите

Олімпійська хартія забороняє будь-які політичні акції під час Ігор та відносить їх до категорії пропаганди політичного, релігійного чи расового характеру.

Водночас представники МОК не каратимуть українського спортсмена, тому що не вважають ці дії власне політичною акцією, а лише загальним закликом до миру і зараз для МОК цей інцидент вичерпаний.

Олімпієць пояснив свій одиночний пікет тим, що, як будь-яка нормальна людина, він не хоче війни — у цьому його позиція. Гераскевич сказав, що поважає російських скелетоністів як спортсменів, але, в той же час, за його словами, існують речі і важливіші за спорт. "Є люди, які можуть постраждати, загинути за якісь хвилини", — пояснив олімпієць.

"Дуже вивірений крок"

Представниця російського парламенту Світлана Журова, яка на туринській Олімпіаді виграла золото у ковзанярському спорті на дистанції 500 метрів, висловилася про те, що, з юридичной точки зору, це був добре продуманий крок та спланована акція.

Гераскевич, по суті, заявив, що він за мир у всьому світі, і в цьому його висловлюванні не згадувалося ні РФ, ні звинувачення в агресії.

"Всі зрозуміли натяк, про що саме плакат українця, але прямої політичної заяви не було. Це дуже вивірений крок", — заявила представниця російської Думи, додавши, що, незважаючи на всю неоднозначність акції, будь-які претензії пред'явити дуже складно.

Журова вважає це провокацією, яка була зроблена для того, щоб "нас завести на цю тему": "Піднемо зараз бучу, скажуть, що ми це визнаємо".

Раніше Фокус повідомляв, що 11 лютого на Олімпіаді, що проходить у Пекіні, український скелетоніст Владислав Гераскевич після завершення свого заїзду показав глядачам невеликий плакат зі словами: "Неі війні в Україні".