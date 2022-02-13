Золото для Украины. 12-летняя спортсменка завоевала Кубок Европы по кикбоксингу (видео поединка)

12-летняя Полина Королович в дисциплине поинт-файтинг выиграла три поединка и завоевала золотую медаль на международных соревнованиях в Хорватии.

Юная украинка Полина Королович принесла сборной Украине первое золото на Кубке Европы по кикбоксингу WAKO. Об этом сообщил ее тренер Владислав Королович.

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Международные соревнования, на которых представлены украинские спортсмены, проходят в хорватском городе Карловац с 11 по 13 февраля.

Владислав Королович сообщил, что 12-летняя жительница Закарпатья Полина Королович в дисциплине поинт-файтинг (результаты спортсмена в поединке зависят от количества набранных баллов. — ред.) выиграла три поединка и стала обладателем Кубка Европы по кикбоксингу.

Сборная Украины на международных соревнованиях в Хорватии представлена десятками спортсменов, но первое золото — у 12-летней Полины.

[ + – ] 12-летняя украинка Полина Королович завоевала Кубок Европы по кикбоксингу

[ + – ] 12-летняя украинка Полина Королович завоевала Кубок Европы по кикбоксингу

Об успехе 12-летней уроженки Закарпатья Полины Королович также сообщили в пресс-службе Национальной федерации кикбоксинга Украины.

"Украинское золото на Кубке Европы-2022 в Хорватии!" — говорится в сообщении.

[ + – ] 12-летняя украинка Полина Королович завоевала Кубок Европы по кикбоксингу

Владислав Королович в своем Facebook опубликовал видеоролик, на котором запечатлен один из поединков украинской спортсменки.

[ + – ] Поединок 12-летней украинской спортсменки Полины Королович на Кубке Европы в Хорватии

За несколько дней до старта соревнований тренер Владислав Королович сообщал, что украинская сборная приехала на Кубок Европы по кикбоксингу за золотыми медалями.

"В составе сборной Украины в этом престижном турнире будут участвовать две жительницы Ужгорода! Мы готовы побеждать", — рассказывал тренер в своем Facebook.

[ + – ] 12-летняя украинка Полина Королович завоевала Кубок Европы по кикбоксингу

Стоит отметить, что 11-летняя украинская гимнастка София Теплая попала в Книгу рекордов Гиннесса. Спортсменка показала исторический результат в ходе соревнований по художественной гимнастике, которые проходили в Италии. 11-летняя София Теплая установила мировой рекорд, пройдя за 11 секунд 20-метровую дистанции в тройной гимнастической складке.

Также сообщалось, что Россия требует наказать украинского олимпийца за плакат, который был посвящен против полномасштабной войны Украины и РФ.