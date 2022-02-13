Золото для Украины. 12-летняя спортсменка завоевала Кубок Европы по кикбоксингу (видео поединка)
12-летняя Полина Королович в дисциплине поинт-файтинг выиграла три поединка и завоевала золотую медаль на международных соревнованиях в Хорватии.
Юная украинка Полина Королович принесла сборной Украине первое золото на Кубке Европы по кикбоксингу WAKO. Об этом сообщил ее тренер Владислав Королович.
Международные соревнования, на которых представлены украинские спортсмены, проходят в хорватском городе Карловац с 11 по 13 февраля.
Владислав Королович сообщил, что 12-летняя жительница Закарпатья Полина Королович в дисциплине поинт-файтинг (результаты спортсмена в поединке зависят от количества набранных баллов. — ред.) выиграла три поединка и стала обладателем Кубка Европы по кикбоксингу.
Сборная Украины на международных соревнованиях в Хорватии представлена десятками спортсменов, но первое золото — у 12-летней Полины.
Об успехе 12-летней уроженки Закарпатья Полины Королович также сообщили в пресс-службе Национальной федерации кикбоксинга Украины.
"Украинское золото на Кубке Европы-2022 в Хорватии!" — говорится в сообщении.
Владислав Королович в своем Facebook опубликовал видеоролик, на котором запечатлен один из поединков украинской спортсменки.
За несколько дней до старта соревнований тренер Владислав Королович сообщал, что украинская сборная приехала на Кубок Европы по кикбоксингу за золотыми медалями.
"В составе сборной Украины в этом престижном турнире будут участвовать две жительницы Ужгорода! Мы готовы побеждать", — рассказывал тренер в своем Facebook.
Стоит отметить, что 11-летняя украинская гимнастка София Теплая попала в Книгу рекордов Гиннесса. Спортсменка показала исторический результат в ходе соревнований по художественной гимнастике, которые проходили в Италии. 11-летняя София Теплая установила мировой рекорд, пройдя за 11 секунд 20-метровую дистанции в тройной гимнастической складке.
Также сообщалось, что Россия требует наказать украинского олимпийца за плакат, который был посвящен против полномасштабной войны Украины и РФ.