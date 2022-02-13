Впервые почти за 50 лет! "Бавария" пропустила четыре гола за тайм и проиграла дебютанту "Бохуму" (видео)

Чемпион Германии пропустил четыре мяча в одном тайме — такого не случалось за 46 лет. К тому же, мюнхенцы никогда не пропускали столько от дебютантов Бундеслиги.

В немецкой Бундеслиге скромный середняк "Бохум" удивил лидера мюнхенскую "Бавария", забив действующему чемпиону страны четыре мяча еще до того, как команды пошли на перерыв. Такого не случалось с 1975 года.

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Тем самым "Бохум" отомстил "Баварии" за семь пропущенных мячей в матче первого круга чемпионата. Об этом сообщает BBC.

Роберт Левандовски забил ранний гол, но в скором времени Кристофер Антви-Аджей сделал счет равным. Дальше экс-нападающий английского "Брайтона" Юрген Локадия забил первый из трех мячей, которые его команде удалось провести в ворота соперника в течение шести минут прежде, чем судья отправил футболистов в раздевалку.

Мячи Кристиана Гамбо и Геррита Холтманна упрочили преимущество "Бохум", польский нападающий "Баварии" сократил отставание мюнхенцев в счете до двух мячей, и мог забить еще один, но ударом со штрафного попал в штангу. Но и трех мячей "Баварии" бы не хватило, чтобы избежать четвертого поражения в 22 матчах сезона.

Действующий чемпион пропустил четыре мяча в одном тайме — это произошло впервые за 46 лет. Более того, мюнхенцы никогда прежде не пропускали столько от команды, которая вернулась или дебютировала в Бундеслиге.

В матче первого круга "Бавария", принимавшая "Бохум" на своем поле, забила гостям семь безответных мячей.

Для "Бохума", который вернулся в высший дивизион чемпионата Германии по футболу после 11-летнего отсутствия, победа над "Баварией" стала первой за последние 18 лет.

Тренер гостей Юлиан Нагельсман не мог рассчитывать на основного голкипера команды Мануэля Нойера, который выбыл из-за травмы.

Ранее Фокус сообщал, что бывший полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка на полгода подписал контракт с польской "Краковией" с возможностью продления еще на год. "Шахтер" не получит компенсации за трансфер Коноплянки, потому что в стан клуба, который играет в польской лиге Экстракласа, экс-игрок сборной Украины перешел на правах свободного агента.