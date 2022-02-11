Неожиданный поворот. Евгений Коноплянка продолжит карьеру в Польше

32-летний полузащитник подписал контракт с новым клубом сроком на полгода. Если его игра устроит тренерский штаб, договор будет пролонгирован еще на год.

Польский футбольный клуб "Краковия" объявил о переходе украинского полузащитника Евгения Коноплянка. О трансфере сообщается на официальном сайте клуба.

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Контракт украинца с новым клубом будет действовать в течение шести месяцев, после чего стороны смогут пролонгировать соглашение еще на один год. Отмечается, что к "Краковии" Евгений Коноплянка присоединится на правах свободного агента.

В последние 2,5 года Коноплянка выступал за донецкий "Шахтер", но из-за постоянных травм не смог закрепиться в составе оранжево-черных.

В активе Коноплянки также 86 матчей за национальную сборную Украины, в которых он забил 21 мяч. Футболист является воспитанником днепропетровского "Днепра", в составе которого в сезоне 2014/2015 дошел до финала Лиги Европы УЕФА, в котором днепропетровский клуб проиграл "Севилье" (2:3). По иронии судьбы, именно в "Севилью" в летнее межсезонье Коноплянка отправился продолжать карьеру. Но в Испании он не стал своим и в 2016 году перебрался в немецкий "Шальке-04". Там Коноплянка играл до 2019 года, после чего перешел в "Шахтер".

Ранее Фокус рассказывал, что Коноплянка был близок к переходу в австрийский клуб ЛАСК. Тогда журналист Игорь Бурбас сообщал, что австрийцы гарантировали Коноплянке место в основном составе, а сам футболист рассчитывал с помощью игровой практики вернуться в национальную сборную. В качестве запасного варианта украинский полузащитник рассматривал один из турецких клубов.

О том, что Евгений Коноплянка покинет "Шахтер", стало известно в конце декабря 2021 года. Тогда ведущий Youtube-канала "ТаТоТаке" Андрей Сенькив сообщил, что футболиста не видел в своем распоряжении итальянский тренер "горняков" Роберто Де Дзерби.