Снова легионер. Евгений Коноплянка разорвет контракт с "Шахтером" и продолжит карьеру в зарубежном клубе

Украинский футболист ведет переговоры с австрийскими и турецкими клубами.

Полузащитник футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Евгений Коноплянка в ближайшие дни расторгнет контракт с донецким клубом, сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

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По информации инсайдера, 32-летний футболист практически договорился о переходе в австрийский ЛАСК, но имеет запасной вариант в чемпионате Турции на случай, если трансфер сорвется.

"ЛАСК" гарантирует украинцу место в основе. Это для Коно самое важное. Его главная цель — вернуться в сборную Украины", — написал Бурбас.

Евгений Коноплянка присоединился к "Шахтеру" в 2019 году, но так и не смог гарантировать себе место в основном составе. За три сезона в донецком клубе Коноплянка сыграл 46 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативных передачи. Его нынешняя трансферная стоимость, по данным Transfermarkt.com, составляет 1,5 миллионов евро.

С 2010 года Коноплянка регулярно играл за национальную сборную Украины, но перестал вызываться в ее ряды в последние годы. За это время он успел провести 86 матчей и забить 21 гол.

В профессиональной карьере Евгений Коноплянка выступал за четыре клуба: "Днепр", "Севилья", "Шальке-04" и "Шахтер". В составе днепровского клуба он доходил до финала Лиги Европы в 2015 году, в котором "Днепр" проиграл "Севилье" со счетом 2:3.

В конце 2021 года Фокус рассказывал, что "Шахтер" не намерен продлевать контракт с Коноплянкой и готов отпустить его в другой клуб.

Отметим, что футболист был вызван в расширенный список национальной сборной на Евро-2020, но из-за травмы был вынужден покинуть расположение главной команды Украины.