Знову легіонер. Євген Коноплянка розірве контракт із "Шахтарем" і продовжить кар'єру в закордонному клубі

Український футболіст веде переговори з австрійськими та турецькими клубами.

Півзахисник футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Євген Коноплянка найближчими днями розірве контракт із донецьким клубом, повідомляє журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

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За інформацією інсайдера, 32-річний футболіст практично домовився про перехід в австрійський ЛАСК, але має запасний варіант у чемпіонаті Туреччини на випадок, якщо трансфер зірветься.

"ЛАСК" гарантує українцю місце в основі. Це для Коно найважливіше. Його головна мета — повернутися до збірної України", — написав Бурбас.

Євген Коноплянка приєднався до "Шахтаря" у 2019 році, але так і не зміг гарантувати собі місце в основному складі. За три сезони в донецькому клубі Коноплянка зіграв 46 матчів, забив 5 голів і віддав 3 результативні передачі. Його нинішня трансферна вартість, за даними Transfermarkt.com, становить 1,5 мільйони євро.

З 2010 року Коноплянка регулярно грав за національну збірну України, але перестав викликатися до її лав останніми роками. За цей час він встиг провести 86 матчів і забити 21 гол.

У професійній кар'єрі Євген Коноплянка виступав за чотири клуби: "Дніпро", "Севілья", "Шальке-04" та "Шахтар". У складі дніпровського клубу він доходив до фіналу Ліги Європи в 2015 році, у якому "Дніпро" програв "Севільї" з рахунком 2:3.

Наприкінці 2021 року Фокус розповідав, що "Шахтар" не має наміру продовжувати контракт із Коноплянкою і готовий відпустити його в інший клуб.

Зазначимо, що футболіст був викликаний у розширений список національної збірної на Євро-2020, але через травму був змушений покинути розташування головної команди України.