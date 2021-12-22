Посміявся і досить? "Шахтар" не продовжить контракт із Коноплянкою, – ЗМІ

Півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка покине клуб після закінчення сезону. У першій половині чемпіонату він найбільше запам'ятався зйомками в комедійному фільмі "Велика прогулянка", ніж грою на полі.

Наприкінці цього сезону віцечемпіон України донецький "Шахтар" попрощається з досвідченим 32-річним українським півзахисником Євгеном Коноплянкою, який перейшов у стан "гірників" з німецького футбольного клубу "Шальке 04". Про небажання "Шахтаря" продовжувати контракт із Коноплянкою повідомив ведучий Youtube-каналу "ТаТоТаке" Андрій Сеньків.

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Також повідомляється, що цього сезону футболіст не провів жодного матчу в Українській Прем'єр-лізі, попри те, що більшу частину часу тренувався з основною групою футболістів. Андрій Сеньків вважає, що гравець не підпадає під плани нового тренера "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, який очолив команду цього року.

У свою чергу, ще один ведучий програми Сергій Болотніков переконаний, що дивуватися такому розкладу подій не варто, оскільки на позиції Коноплянки у складі "гірників" ще є молодий український футболіст Михайло Мудрик, який нещодавно потрапив до розширеного списку викликаних до збірної України гравців, а також ізраїльтянин Манор Соломон.

Крім того, ведучий програми Михайло Співаковський вважає, що проблеми гравця не у фізичному стані, а в ментальному.

"На певному етапі кар'єри Коноплянці треба було обирати між "шоколадом" та футболом. Він обрав шоколад у "Шахтарі". Я думаю, він розумів, що має не дуже великі шанси стати основним гравцем. У донецькому клубі Коноплянка отримує велику зарплату, яку йому вже ніде не дадуть", — додав Михайло Співаковський.

Він висловив переконання, що наразі перед Євгеном Коноплянкою стоїть такий самий вибір, як і стояв перед переходом до "Шахтаря", а саме гравцеві потрібно обирати між футбольними амбіціями та грошима.

У ході розмови ведучі заявили, що на перехід у футбольний клуб СК "Дніпро-1", до якого його сватають, півзахисник може розраховувати лише в разі зниження зарплати, оскільки клуб не має таких грошей як "Шахтар".

Нагадаємо, що раніше виконавчий директор "Дніпра-1" Андрій Русол заявив, що був би радий поверненню Коноплянки до міста, де пройшли найкращі роки кар'єри півзахисника. Також він заявив, що не думає, що це може статися найближчим часом, оскільки гравець може показати себе на вищому рівні.

Раніше Фокус повідомляв, що Ігор Коломойський заперечує свою причетність до футбольного клубу "Дніпро-1".

У травні Євген Коноплянка випав із фінального списку збірної України на Євро-2020. Причиною виключення гравця із заявки стала травма, після якої досвідчений футболіст не встиг відновити старт турніру.