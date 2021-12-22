Посмеялся и хватит? "Шахтер" не продолжит контракт с Коноплянкой, – СМИ

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка покинет клуб по окончанию сезона. В первой половине чемпионата он больше запомнился сьемками в комедийном фильме "Большая прогулка", нежели игрой на поле.

В конце текущего сезона вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" попрощается с опытным 32-летним украинским полузащитником Евгением Коноплянкой, который перешел в стан "горняков" из немецкого футбольного клуба "Шальке 04". О нежелании "Шахтера" продлевать контракт с Коноплянкой сообщил ведущий Youtube-канала "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

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Также сообщается, что в этом сезоне футболист не провел ни единого матча в Украинской Премьер-лиге, несмотря на то, что большую часть времени тренировался с основной группой футболистов. Андрей Сенькив считает, что игрок не попадает под планы нового тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби, который возглавил команду в этом году.

В свою очередь, еще один ведущий программы Сергей Болотников убежден, что удивляться такому раскладу событий не стоит, так как на позиции Коноплянки в составе "горняков" еще есть молодой украинский футболист Михаил Мудрик, который недавно попал в расширенный список вызванных в сборную Украины игроков, а также израильтянин Манор Соломон.

Кроме того, соведущий программы Михаил Спиваковский, считает, что проблемы игрока не в физическом состоянии, а в ментальном.

"На определенном этапе карьеры Коноплянке надо было выбирать между "шоколадом" и футболом. Он выбрал шоколад в "Шахтере". Я думаю, он понимал, что имеет не очень большие шансы стать основным игроком. В донецком клубе Коноплянка получает большую зарплату, которую ему уже нигде не дадут", — добавил Михаил Спиваковский.

Он высказал убеждение, что на данный момент перед Евгением Коноплянкой стоит такой же выбор, как и стоял перед переходом в "Шахтер", а именно игроку нужно выбирать между футбольными амбициями и деньгами.

В ходе разговора ведущие заявили, что на переход в футбольный клуб СК "Днепр-1", в который его сватают, полузащитник может рассчитывать только в случае понижения зарплаты, так как у клуба нет таких денег как у "Шахтера".

Напомним, что ранее исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол, заявил, что был бы рад возвращению Коноплянки в город, где прошли лучшие годы карьеры полузащитника. Также он заявил, что не думает, что это может случится в ближайшее время так, как игрок еще может показать себя на более высоком уровне.

Ранее Фокус сообщал, что Игорь Коломойский отрицает свою причастность к футбольному клубу "Днепр-1".

В мае Евгений Коноплянка выпал из финального списка сборной Украины на Евро-2020. Причиной исключения игрока из заявки стала травма, после которой опытный футболист не успел восстановиться к старту турнира.