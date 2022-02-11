Несподіваний поворот. Євген Коноплянка продовжить кар'єру в Польщі

32-річний півзахисник підписав контракт із новим клубом терміном на пів року. Якщо його гра влаштує тренерський штаб, договір буде пролонговано ще на рік.

Польський футбольний клуб "Краковія" оголосив про перехід українського пів захисника Євгена Коноплянка. Про трансфер повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Контракт українця з новим клубом діятиме протягом шести місяців, після чого сторони зможуть пролонгувати угоду ще на один рік. Зазначається, що до Краковії Євген Коноплянка приєднається на правах вільного агента.

В останні 2,5 року Коноплянка виступав за донецький "Шахтар", але через постійні травми не зміг закріпитися в складі оранжево-чорних.

В активі Коноплянки також 86 матчів за національну збірну України, у яких він забив 21 м'яч. Футболіст є вихованцем дніпропетровського "Дніпра", у складі якого в сезоні 2014/2015 дійшов до фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому дніпропетровський клуб програв "Севільї" (2:3). За іронією долі, саме до "Севільї" в літнє міжсезоння Коноплянка вирушив продовжувати кар'єру. Але в Іспанії він не став своїм і у 2016 році перебрався до німецького "Шальке-04". Там Коноплянка грав до 2019 року, після чого перейшов до "Шахтаря".

Раніше Фокус розповідав, що Коноплянка був близьким до переходу до австрійського клубу "ЛАСК". Тоді журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що австрійці гарантували Коноплянці місце в основному складі, а сам футболіст розраховував за допомогою ігрової практики повернутися до національної збірної. Як запасний варіант український пів захисник розглядав один із турецьких клубів.

Про те, що Євген Коноплянка покине "Шахтар", стало відомо наприкінці грудня 2021 року. Тоді ведучий Youtube-каналу "ТаТоТаке" Андрій Сеньків повідомив, що футболіста не бачив у своєму розпорядженні італійський тренер "гірників" Роберто Де Дзербі.