Вперше майже за 50 років! "Баварія" пропустила чотири голи за тайм та програла дебютанту "Бохуму" (відео)

Чемпіон Німеччини пропустив чотири м'ячі в одному таймі — такого не траплялося за 46 років. До того ж мюнхенці ніколи не пропускали стільки від дебютантів Бундесліги.

У німецькій Бундеслізі скромний середняк "Бохум" здивував лідера мюнхенську "Баварію", забивши чинному чемпіону країни чотири м'ячі ще до того, як команди пішли на перерву. Такого не траплялося з 1975 року.

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Тим самим "Бохум" помстився "Баварії" за сім пропущених м'ячів у матчі першого кола чемпіонату. Про це повідомляє ВВС.

Роберт Левандовський забив першим, але незабаром Крістофер Антві-Аджей зробив рахунок рівним. Далі екс-нападник англійського "Брайтона" Юрген Локадія забив перший із трьох м'ячів, які його команді вдалося провести у ворота суперника протягом шести хвилин, перш ніж суддя відправив футболістів у роздягальню.

М'ячі Крістіана Гамбо та Герріта Холтманна зміцнили перевагу "Бохума", польський нападник "Баварії" скоротив відставання мюнхенців у рахунку до двох м'ячів, і міг забити ще один, але ударом зі штрафного влучив у штангу. Але й трьох м'ячів "Баварії" не вистачило би, щоб уникнути четвертої поразки у 22 матчах сезону.

Чинний чемпіон пропустив чотири м'ячі в одному таймі — це сталося вперше за 46 років. Більше того, мюнхенці ніколи раніше не пропускали стільки від команди, яка повернулася чи дебютувала у Бундеслізі.

У матчі першого кола "Баварія", яка приймала "Бохум" на своєму полі, забила гостям сім м'ячів.

Для "Бохума", який знов повернувся до найвищого дивізіону чемпіонату Німеччини з футболу після 11-річної перерви, перемога над "Баварією" стала першою за останні 18 років.

Тренер гостей Юліан Нагельсман не міг розраховувати на головного голкіпера команди Мануеля Нойєра, який вибув через травму.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній півзахисник німецького "Шальке" Євген Коноплянка на півроку підписав контракт із польською "Краковією" із можливістю продовження ще на рік. "Шахтар" не отримає компенсації за трансфер Коноплянки, тому що до клубу, який грає у польській лізі Екстракласу, екс-гравець збірної України перейшов на права вільного агента.