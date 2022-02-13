Лионель Месси не вернется в "Барселону". Игрок планирует перейти в клуб Дэвида Бекхэма

По сведениям журналистов, Месси решил перейти в "Интер" (Майами), принадлежащий Дэвиду Бекхэму. Такой карьерный маршрут футболист обдумывал еще прошлым летом.

Лионель Месси, выступающий во французском "ПСЖ", определился с выбором клуба, в который перейдет по истечении контракта с парижским клубом. Аргентинец решил не возвращаться в "Барселону", как планировал ранее, а продолжить карьеру в МЛС. Об этом сообщает каталонское издание El Nacional.cat.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По сведениям журналистов, Месси решил перейти в "Интер" (Майами), который принадлежит Дэвиду Бекхэму. Сообщается, что такой карьерный маршрут футболист обдумывал еще прошлым летом, когда уходил из "Барселоны".

Соглашение Месси с "ПСЖ" рассчитано до лета 2023 года. Отмечается, что аргентинский футболист владеет недвижимостью в столице штата Флорида, и хочет, чтобы его дети определенное время пожили в США и подтянули английский. А супруга Месси Антонелла планирует открыть бизнес во Флориде.

С клубом Бекхэма связывают дальнейшее продолжение футбольной карьеры и других мировых звезд, например Роналду, Суареса, Рамоса и Пике.

Напомним, что одноклубник Месси — французский нападающий Киллиан Мбаппе — считает, что для команды лучше, когда Месси играет на позиции ложной девятки, в центре нападения. Такая игровая схема позволяет аргентинцу постоянно быть с мячом и разгонять атаки.

Ранее Фокус сообщал, что Лионель Месси назвал ослом легенду "Ливерпуля" Джейми Каррагера, который сейчас работает журналистом. Экс-защитник мерсисайцев, рассказал, что аргентинец присылал ему оскорбительные личные сообщения.