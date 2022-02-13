Ліонель Мессі не повернеться до "Барселони". Гравець планує перейти до клубу Девіда Бекхема

За даними журналістів, Мессі вирішив перейти в "Інтер" (Майамі), що належить Девіду Бекхему. Такий кар'єрний маршрут футболіст обмірковував ще минулого літа.

Ліонель Мессі, який виступає у французькому "ПСЖ", визначився з клубу, в який перейде після закінчення контракту з паризьким клубом. Аргентинець вирішив не повертатися до "Барселони", як планував раніше, а продовжити кар'єру в МЛС. Про це повідомляє каталонське видання El Nacional.cat.

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За даними журналістів, Мессі вирішив перейти в "Інтер" (Майамі), який належить Девіду Бекхему. Повідомляється, що такий кар'єрний маршрут футболіст обмірковував ще минулого літа, коли йшов із "Барселони".

Угода Мессі з "ПСЖ" розрахована до літа 2023 року. Зазначається, що аргентинський футболіст має нерухомість у столиці штату Флорида, і хоче, щоб його діти певний час пожили в США та підтягнули англійську. А дружина Мессі Антонелла планує відкрити бізнес у Флориді.

З клубом Бекхема пов'язують подальше продовження футбольної кар'єри та інших світових зірок, наприклад Роналду, Суареса, Рамоса та Піке.

Нагадаємо, що одноклубник Мессі — французький нападник Кілліан Мбаппе — вважає, що для команди краще, коли Мессі грає на позиції дев'ятки, у центрі нападу. Така ігрова схема дозволяє аргентинцю постійно бути з м'ячем та розганяти атаки.

Раніше Фокус повідомляв, що Ліонель Мессі назвав віслюком легенду "Ліверпуля" Джеймі Каррагера, який зараз працює журналістом. Екс-захисник мерсисайців розповів, що аргентинець надсилав йому образливі особисті повідомлення.