Спецпроект Focus.ua и СК "ІНГО": "Пекинские итоги". Протест Гераскевича и безнадежность в лыжах

Украинские спортсмены на Олимпиаде продолжают свою борьбу, которая иногда носит не спортивный характер.

Зимние Олимпийские игры в Пекине преодолели свой экватор. Украинские спортсмены продолжают отчаянно пытаться хотя бы приблизиться к пьедесталу. Но по итогу 10 соревновательных дней в медальном зачете у сборной Украины продолжает оставаться 0 в графе медали.

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Фокус, при поддержке страховой компании "ІНГО", подводит промежуточные итоги выступления Украины на Олимпиаде-2022. Ранее мы рассказывали о том, как коронавирус повлиял на подготовку и выступления украинских спортсменов в первые дни Олимпиады-2022.

СК "ІНГО" — официальный страховой партнер Национального Олимпийского комитета Украины.

День 7: Владислав Гераскевич взбудоражил Россию, Джима подарила надежду

Седьмой соревновательный день в Пекине привлекал внимание украинских болельщиков выступлениями скелетониста Владислава Гераскевича и спринтом в женском биатлоне. Поскольку в горнолыжном спорте мы традиционно финишируем с результатом в четвертом десятке, рассчитывать на успех здесь не приходилось. В лыжных гонках у мужчин украинцы Алексей Красовский и Руслан Перехода пришли к финишу 77-м и 78-м соответственно. Далее настал черед наших биатлонисток и стоит отметить, что спринт (7,5 км) получился пока самым успешным выступлением украинцев на Олимпиаде в Пекине. Юлия Джима — одна из немногих, к кому на нынешних Олимпийских играх совершенно нет претензий. Если индивидуальную гонку 31-летняя спортсменка завершила с 10-м результатом, то в спринте ей удалось улучшить свое достижение — к финишу Юлия прибыла 8-й, проиграв победительнице Марте Ройзланд 1 минуту и 7 секунд. Анастасия Меркушина финишировала с 24-м показателем, а Ирина Петренко стала 40-й.

Один из самых медийных украинских спортсменов, скелетонист Владислав Гераскевич, сделал многое, чтобы попасть в финал соревнований. Да, он был не в первой десятке, но стремился улучшить свои показатели. В третьем раунде украинец показал 17-й результат, а в 4-м — 18-й, опередив двух соперников. Сильнейшими скелетонистами оказались спортсмены из Германии, выигравшие золото и серебро.

Но Владислав Гераскевич оставил глубокий след от своего выступления. Проходя мимо камер, он показал небольшой плакат с надписью "No war in Ukraine" (Нет войне в Украине). Этот сигнал был намного сильнее, чем само выступление, с учетом информационного фона, с которым живут украинцы в последнюю неделю, опасаясь вторжения войск Российской Федерации.

Не трудно догадаться, что такой жест не остался незамеченным в России. Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев обвинил украинского спортсмена в политизации соревнований и потребовал наказать Владислава Гераскевича. К счастью, требования российского депутата так и остались пустыми декларациями: Международный Олимпийский комитет никак на них не отреагировал.

День 8: провал лыжниц, прогресс Пидручного и Примы

Субботние соревнования начались с катастрофы украинских спортсменок в лыжных гонках. Эстафета 4 по 5 км включала в себя соревнования 18 сборных. К финишу пришли все, кроме украинской команды, у которой получилось значительное отставание на втором этапе. В состав этой команды вошли Виктория Олех, Валентина Каминская, Марина Анцибор и Дарья Рублева.

После пятничного соревнования в биатлоне у женщин, добавлялось оптимизма перед спринтом у мужчин. И здесь украинские атлеты выступили неплохо: Дмитрий Пидручный занял 13 место, а Артем Прима — 15-е. Антон Дудченко и Богдан Цымбал от своих более опытных партнеров по сборной отстали значительно — 60-е и 66-е место соответственно.

Хорошая новость пришла из сектора фигурного катания, где определялось 20 пар, которые выступят в финале. Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин получили оценку в 65.53 балла, чего оказалось достаточно, чтобы занять последнее место в квалификации и выйти в финал соревнований.

День 9: Джима и Пидручный снова лучшие, но далеко от медалей

В воскресенье в Пекине состоялись две гонки преследования в биатлоне. Женщинам предстояло пройти дистанцию в 10 километров, а мужчинам — в 12,5. У женщин снова лучший результат показала Юлия Джима — 13-е место. Анастасия Меркушина пришла к финишу с 25-м результатом, а Ирина Петренко заняла заключительную позицию — 55-ю. Триумфовали в гонке представители скандинавских стран: норвежка Марте Олсбу Ройзланд стала олимпийской чемпионкой, шведка Эльвира Эберг стала второй, а еще одна норвежка, Тириль Экхофф, выиграла бронзовую медаль.

В схожем ключе для украинцев прошла и мужская гонка. Дмитрий Пидручный проиграл лидеру 3 минуты и 38 секунд, финишировав только 13-м. Артем Прима показал 18-й результат, а Антон Дудченко добился прогресса — 23-я позиция.

День 10: последний танец Назаровой и Никитина, аутсайдер Гунько

Понедельник не стал для украинцев успешным: в танцах на льду наша пара Александра Назарова / Максим Никитин в произвольном танце получили оценку 162.87 балла, заняв последнее, 20-е место. Тем не менее, сами спортсмены положительно оценивают свое выступление на играх, отметив огромную поддержку от болельщиков.

"Рады, что удалось полноценно выступить на Олимпийских играх и представить зрителям наши обе программы. Большая благодарность болельщикам, поддерживавшим нас. После короткой программы получили большое количество сообщений, слов поддержки. Даже от людей, не следящих за спортом. Сегодня мы выступали для вас! Мы довольны и очень благодарны за поддержку", — рассказали спортсмены в комментарии пресс-службе Национального Олимпийского комитета Украины.

Завершила свои выступления на Олимпиаде-2022 и бобслеистка Лидия Гунько. Она показала последний результат в финале, но также выразила слова благодарности всем болельщикам.

"Вот и завершились мои первые Олимпийские игры. Это колоссальный опыт и огромная честь быть первой от Украины в женском бобслее на Олимпийских играх. Я безгранично благодарна всем, кто поддерживал меня! Как же все-таки красиво переливаются цвета нашего украинского флага на фоне белоснежного льда", — написала украинка на своей странице в Instagram.

Олимпиада-2022: медальный зачет

Медали Олимпиады-2022 продолжает активно выигрывать сборная Норвегии. Спортсмены из этой страны в Пекине насобирали урожай в 21 медаль, 9 из которых — золотые. На второй позиции в общем зачете команда Германии, замыкает тройку лидеров сборная США. Всего, хотя бы одну медаль на Олимпийских играх в Пекине выиграли спортсмены из 26 стран.

[ + – ] Медальный зачет Олимпиады-2022

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. Трансляция Олимпиады-2022 в Украине происходит на общедоступном телеканале UA:Перший.