Спецпроєкт Focus.ua та СК "ІНГО": "Пекінські підсумки". Протест Гераскевича та безнадійність у лижах

Українські спортсмени на Олімпіаді продовжують свою боротьбу, яка іноді має не спортивний характер.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні подолали свій екватор. Українські спортсмени продовжують відчайдушно намагатися бодай наблизитися до п'єдесталу. Але за підсумком 10 днів змагань у медальному заліку у збірної України продовжує залишатися 0 у графі медалі.

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Фокус, за підтримки страхової компанії "ІНГО", підбиває проміжні підсумки виступу України на Олімпіаді-2022. Раніше ми розповідали про те, як коронавірус вплинув на підготовку та виступи українських спортсменів у перші дні Олімпіади-2022.

СК "Інго" — офіційний страховий партнер Національного Олімпійського комітету України.

День 7: Владислав Гераскевич розбурхав Росію, Джима подарувала надію

Сьомий день змагань у Пекіні привертав увагу українських уболівальників виступами скелетоніста Владислава Гераскевича та спринтом у жіночому біатлоні. Оскільки у гірськолижному спорті ми традиційно фінішуємо із результатом у четвертому десятку, розраховувати на успіх тут не доводилося. У лижних перегонах у чоловіків українці Олексій Красовський та Руслан Перехода прийшли до фінішу 77-м та 78-м відповідно. Далі настала черга наших біатлоністок і, варто зазначити, що спринт (7,5 км) вийшов поки що найуспішнішим виступом українців на Олімпіаді в Пекіні. Юлія Джима — одна з небагатьох, до кого на нинішніх Олімпійських іграх немає претензій. Якщо індивідуальні перегони 31-річна спортсменка завершила з 10-м результатом, то у спринті їй вдалося покращити своє досягнення — до фінішу Юлія прибула 8-ю, програвши переможниці Марті Ройзланд 1 хвилину та 7 секунд. Анастасія Меркушина фінішувала з 24-м показником, а Ірина Петренко стала 40-ю.

Один із наймедійніших українських спортсменів, скелетоніст Владислав Гераскевич, зробив багато, щоб потрапити до фіналу змагань. Так, він був не в першій десятці, але прагнув покращити свої показники. У третьому раунді українець показав 17-й результат, а у 4-му — 18-й, випередивши двох суперників. Найсильнішими скелетоністами виявилися спортсмени з Німеччини, які виграли золото та срібло.

Але Владислав Гераскевич залишив глибокий слід від свого виступу. Проходячи повз камери, він показав невеликий плакат з написом "No war in Ukraine" (Ні війні в Україні). Цей сигнал був набагато сильнішим, ніж сам виступ, з урахуванням інформаційного фону, з яким живуть українці в останній тиждень, побоюючись вторгнення військ Російської Федерації.

Не важко здогадатися, що такий жест не залишився непоміченим у Росії. Депутат Державної Думи Дмитро Свищов звинуватив українського спортсмена у політизації змагань та вимагав покарати Владислава Гераскевича. На щастя, вимоги російського депутата так і залишилися порожніми деклараціями: Міжнародний Олімпійський комітет ніяк на них не відреагував.

День 8: провал лижниць, прогрес Підручного та Прими

Суботні змагання розпочалися з катастрофи українських спортсменок у лижних перегонах. Естафета 4 по 5 км включала змагання 18 збірних. До фінішу прийшли всі, окрім української команди, яка отримала значне відставання на другому етапі. До складу цієї команди увійшли Вікторія Олех, Валентина Камінська, Марина Анцибор та Дар'я Рубльова.

Після п'ятничного змагання в біатлоні у жінок додавалося оптимізму перед спринтом у чоловіків. І тут українські атлети виступили непогано: Дмитро Підручний посів 13 місце, а Артем Прима — 15-те. Антон Дудченко та Богдан Цимбал від своїх досвідченіших партнерів зі збірної значно відстали — 60-те та 66-те місце відповідно.

Хороша новина прийшла із сектора фігурного катання, де визначалося 20 пар, які виступатимуть у фіналі. Українці Олександра Назарова та Максим Нікітін отримали оцінку 65.53 бали, чого виявилося достатньо, щоб зайняти останнє місце у кваліфікації та вийти у фінал змагань.

День 9: Джима та Підручний знову найкращі, але далеко від медалей

У неділю у Пекіні відбулися дві гонки переслідування у біатлоні. Жінки мали пройти дистанцію 10 кілометрів, а чоловіки — 12,5. У жінок знову найкращий результат показала Юлія Джима — 13-те місце. Анастасія Меркушина прийшла до фінішу з 25-м результатом, а Ірина Петренко посіла заключну позицію — 55-у. Тріумфували в гонці представники скандинавських країн: норвежка Марте Олсбу Ройзланд стала олімпійською чемпіонкою, шведка Ельвіра Еберг стала другою, а ще одна норвежка, Тіріль Екхофф, виграла бронзову медаль.

У схожому ключі для українців відбулися і чоловічі перегони. Дмитро Підручний програв лідеру 3 хвилини та 38 секунд, фінішувавши лише 13-м. Артем Прима показав 18-й результат, а Антон Дудченко досягнув прогресу — 23-а позиція.

День 10: останній танець Назарової та Нікітіна, аутсайдер Гунько

Понеділок не став для українців успішним: у танцях на льоду наша пара Олександра Назарова/Максим Нікітін у довільному танці отримали оцінку 162.87 бала, посівши останнє, 20-те місце. Проте самі спортсмени позитивно оцінюють свій виступ на іграх, наголосивши на величезній підтримці від уболівальників.

"Раді, що вдалося повноцінно виступити на Олімпійських іграх і представити глядачам наші обидві програми. Велика подяка вболівальникам, які підтримували нас. Після короткої програми отримали велику кількість повідомлень, слів підтримки. Навіть від людей, які не стежать за спортом. Сьогодні ми виступали для вас! Ми задоволені та дуже вдячні за підтримку", — розповіли спортсмени у коментарі пресслужбі Національного Олімпійського комітету України.

Завершила свої виступи на Олімпіаді-2022 і бобслеїстка Лідія Гунько. Вона показала останній результат у фіналі, але також висловила подяку всім уболівальникам.

"От і завершилися мої перші Олімпійські ігри. Це колосальний досвід і величезна честь бути першою від України в жіночому бобслеї на Олімпійських іграх. Я безмежно вдячна всім, хто підтримував мене! Як же все-таки гарно переливаються кольори нашого українського прапора на тлі білого льоду", — написала українка на своїй сторінці в Instagram.

Олімпіада-2022: медальний залік

Медалі Олімпіади-2022 продовжує активно вигравати збірна Норвегії. Спортсмени з цієї країни в Пекіні назбирали врожай з 21 медалі, 9 із яких — золоті. На другій позиції у загальному заліку команда Німеччини замикає трійку лідерів збірна США. Усього принаймні медаль на Олімпійських іграх у Пекіні виграли спортсмени з 26 країн.

[ + – ] Медальний залік Олімпіади-2022

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбуваються з 4 по 20 лютого 2022 року. Трансляція Олімпіади-2022 відбувається на загальнодоступному телеканалі UA:Перший.